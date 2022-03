En soutien au peuple ukrainien, Avast suspend ses opérations en Russie

mars 2022 par Avast

Tout conflit militaire est avant tout une catastrophe humaine. Avast a des employés tant en Ukraine qu’en Russie et s’efforce activement de les protéger et de les soutenir en priorité. Avast continue à payer l’intégralité de leurs salaires et a aidé à la relocalisation temporaire, à leur demande, de certaines familles qui se trouvaient dans des zones à haut risque. Avast est en communication constante avec les employés concernés, et les défis et les dangers très réels auxquels ils sont confrontés sont une source permanente de profonde inquiétude.

Avast a été fondée en 1988 dans l’ancienne Tchécoslovaquie, sous le régime des satellites soviétiques. En 1989, Avast a célébré sa liberté en se constituant en société commerciale dans la Tchécoslovaquie nouvellement libérée et a pu vendre son programme antivirus dans le commerce. L’histoire, la culture, l’expérience, ainsi que la vision technologique d’Avast sont à la base de sa mission et de ses valeurs en tant qu’entreprise.

Avast croit profondément à l’importance cruciale de protéger la liberté numérique et de garantir le droit de chacun d’accéder à Internet en toute sécurité et en toute confidentialité. Cet objectif la pousse à améliorer l’Internet, à multiplier les opportunités et à donner du pouvoir à tous les citoyens en ligne grâce à un monde numérique plus juste et plus équitable. Avast est horrifié par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, où la vie et les moyens de subsistance de personnes innocentes sont gravement menacés, et où toutes les libertés ont été attaquées.

Avec effet immédiat, Avast a retiré la disponibilité de tous ses produits en Russie et en Biélorussie et suspendu toutes les opérations de marketing et de vente dans ces pays. Avast ne prend pas cette décision à la légère. Proposant ses produits en Russie depuis près de 20 ans, les utilisateurs de ce pays constituent une part importante de sa communauté mondiale.

Avast a toujours été passionnément engagé à protéger les citoyens de l’Internet au quotidien au-dessus de la mêlée de la politique, cependant, la société refuse de contribuer à la guerre ou d’en tirer profit. Avast, qui génère chaque année environ 2,5 millions de dollars de taxes sur les ventes de ses produits pour le seul gouvernement russe, ne participera en aucune façon aux actions de la Russie. Par conséquent, suspendre ses activités en Russie et en Biélorussie est la bonne décision car Avast condamne les actions de la Russie en Ukraine.

En Ukraine, Avast maintient et renforce son offre de produits et offre gratuitement aux utilisateurs payants une extension de leurs licences. Les utilisateurs des produits gratuits peuvent désormais obtenir gratuitement les produits premium. Et les produits gratuits existants sont toujours disponibles pour ceux qui le souhaitent, sans interruption. Dans un contexte de désinformation généralisée, il est essentiel de soutenir l’accès des Ukrainiens à une connexion Internet sécurisée et sans restriction pour obtenir et partager des informations exactes sur le conflit.

Soutien aux efforts humanitaires

Afin de soutenir l’important travail de secours qui s’est mobilisé au cours des deux dernières semaines, Avast fait don de plus de 800 000 dollars à des organisations humanitaires, dont People in Need, par l’intermédiaire de son programme de jumelage des dons des employés et de sa branche philanthropique, la Fondation Avast.

« Je suis incroyablement fier de nos employés qui ont contribué avec passion à ces efforts et se sont portés volontaires pour soutenir les opérations de secours locales sur le terrain dans leur propre pays. En tant qu’organisation, nous travaillons également avec des organismes de bienfaisance locaux sur le terrain afin de proposer des opportunités de bénévolat basées sur les compétences et d’aider les organisations ukrainiennes à éviter les cybermenaces ou à se remettre d’une cyberattaque » ajoute Ondrej Vlcek, PDG d’Avast.

Avast continue à suivre l’évolution de la situation et adaptera son approche si nécessaire. Avast espère que les gouvernements et les agences du monde entier qui s’efforcent de rétablir la paix et d’empêcher les pertes de vies insensées l’emporteront.