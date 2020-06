« Aucunes données perdues malgré le cambriolage »

juin 2020 par Marc Jacob

ENCIS Environnement est un bureau d’étude dont le siège est basé à Limoges et qui possède plusieurs antennes à Nantes, Niort, Bordeaux, Avignon et Toulouse. Composé de géographes, d’ingénieurs, de paysagistes ou encore de naturalistes, l’équipe de ENCIS Environnement produit et traite des données très volumineuses et est souvent en déplacement sans connexion internet stable.

« Nous travaillons souvent sur des données cartographiques très détaillées. Une journée de travail peut représenter plusieurs dizaines de gigas de données. Ce sont donc des fichiers très importants », explique Élisabeth Gallet-Milone, Directrice du pôle environnement/ICPE-Paysage.

Une solution centralisée, adaptée aussi bien aux postes fixes que nomades

Avant d’utiliser la solution Carbonite, les solutions de sauvegarde étaient diverses et adaptées en fonction des spécificités géographiques des collaborateurs. La solution la plus utilisée obligeait l’utilisateur à avoir une connexion Internet stable du début à la fin de la sauvegarde, au risque de devoir tout recommencer depuis le début. De plus, pour récupérer les données sauvegardées, l’intervention de leur partenaire Limousin informatique, fournisseur du matériel et de l’infrastructure informatique de ENCIS Environnement, était indispensable.

« Cela faisait plusieurs années que nous souhaitions avoir une solution homogène pour la sauvegarde de nos données, entre toutes les agences. Nous voulions aussi qu’elle soit assez simple pour pouvoir accéder nous-mêmes aux sauvegardes le cas échéant sans être obligés de faire intervenir Limousin Informatique. La solution Carbonite Endpoint a parfaitement répondu à ce cahier des charges », continue Élisabeth Gallet-Milone.

Le vol de données

Deux semaines après l’installation du logiciel sur l’ensemble des postes du siège, l’entreprise a dû faire face à un cambriolage des locaux. « Début décembre, notre partenaire a installé Carbonite Endpoint sur la moitié des postes au siège et le 23 décembre il a procédé à son installation sur les autres, soit une trentaine de postes au total. Le 5 janvier, nous avons constaté le cambriolage et sans la sauvegarde nous aurions perdu nos données », se souvient Élisabeth Gallet-Milone. Nos clients sont aussi bien des maîtres d’ouvrages qui travaillent sur des projets d’énergies renouvelables que des industriels qui montent des dossiers ICPE (Installation Classé pour la Protection de l’Environnement) ou des collectivités locales », précise-t-elle. « Nous récoltons des données sur le terrain et nous faisons un travail d’analyse très poussé par la suite. Le plus difficile ce jour-là a été de trouver 11 nouveaux ordinateurs pour remplacer les anciens. Ensuite les collaborateurs dont les postes avaient été volés ont pu accéder le jour-même à leurs données et ainsi continuer à travailler sur leurs projets. »

Une sauvegarde efficace en attendant le serveur informatique

La question du serveur s’était déjà posée plusieurs fois mais la réflexion n’avait jamais abouti, car travailler sur des cartographies volumineuses est très compliqué à distance et il y a le problème des connexions instables des hôtels où résident parfois les naturalistes en déplacement.

« Nous avons testé une dizaine de solutions avant de conseiller à ENCIS Environnement de s’équiper de celle de Carbonite », se souvient Jérémy Lathiere, co-gérant de Limousin Informatique. « Nous l’avons testée pendant un mois sur quelques postes afin de se rassurer et de bien mesurer son efficacité notamment en matière de sauvegarde incrémentielle - de bloc à bloc. ».

« L’un des gros avantages de la sauvegarde dans le cloud avec Carbonite Endpoint, c’est qu’elle se fait automatiquement toutes les 15 minutes et que même si l’ordinateur se déconnecte d’Internet pendant quelque temps, elle reprend là où elle s’est arrêtée », commente Élisabeth Gallet-Milone.

En parallèle, les données administratives sensibles sont stockées sur un NAS et le serveur commun devrait être mis en place dans le courant de l’année 2020, pour un stockage sur site et afin de garder un backup dans le cloud.

« C’était un véritable soulagement d’avoir installé Carbonite Endpoint avant de faire face au cambriolage. Nous avons eu de la chance dans notre malheur. Les conséquences de cet évènement auraient pu être beaucoup plus graves et potentiellement mettre en péril toute notre activité. Aujourd’hui, dès que j’ai besoin de récupérer des données, je me connecte juste à la console Carbonite. C’est très simple et rapide », conclut Élisabeth Gallet-Milone.

