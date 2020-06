Qlik accompagne Mazars dans la mise en place de sa stratégie de Data Analytics et de transformation digitale du métier de l’auditeur financier

juin 2020 par Marc Jacob

Alors que le secteur est en pleine mutation, Mazars, acteur international d’audit et de conseil a choisi de s’appuyer sur Qlik, leader de la Data & Analytics, pour faire évoluer son cœur de métier. La part grandissante du rôle joué par les données au sein des entreprises a transformé le secteur et Mazars a très rapidement pris conscience dès le début des années 2000 de cette nouvelle donne, en mettant en place une équipe d’experts dédiée aux techniques de Data Analytics, capables de les analyser plus vite, et de manière exhaustive. C’est l’équipe de Data Analytics pilotée par Mikaël Elbaz, Associé, qui est à l’origine de ce choix d’assistance à l’audit financier.

L’analytique moderne, une révolution pour l’auditeur financier

La plateforme de Data Analytics de Qlik dont s’est doté Mazars favorise la transformation digitale du métier de l’auditeur financier car elle permet à ce dernier de visualiser les résultats de ses contrôles sur une population exhaustive, mais aussi de les analyser et d’en tirer des conclusions plus fiables et plus rapidement. C’est un changement considérable qui s’opère grâce à ces nouveaux outils technologiques. Ces derniers permettent de dépasser les limites que connaissait le métier de l’audit. Dans l’accomplissement de sa mission, l’auditeur s’appuyait avant tout sur la manipulation de données (Excel, pdf, texte, rapports…) issues de fichiers transmis par l’entité auditée, et l’examen de documents (exemples : contrats, factures, états financiers, etc.). Cette méthode manuelle conduisait à travailler sur un échantillonnage en cas de volumétrie importante.

La transformation du métier de l’audit passe par l’automatisation des contrôles visant à analyser l’exhaustivité des opérations et ce, grâce aux nouvelles techniques d’analyse des données et de datavisualisation. L’auditeur financier s’appuie dorénavant sur les experts en Data Analytics pour l’accompagner dans la réalisation de sa mission. Ces derniers mettent à sa disposition des outils dynamiques lui permettant de visualiser et d’analyser les opérations et les workflows et d’en tirer des conclusions.

Mikael Elbaz, Associé chez Mazars, précise, « les fonctions de datavisualisation de Qlik offrent une dimension graphique qui facilite la compréhension des processus, la détection des fraudes et erreurs potentielles et de produire des analyses comparatives ou de réaliser des benchmarks autour d’indicateurs financiers (CA, BFR) entre les entités juridiques d’un groupe ou du marché. »

Avec ces outils, des questions qui n’existaient pas auparavant voient le jour et permettent de travailler sur des sujets qui ne pouvaient pas être traités « manuellement ». Cette augmentation des points de contrôle constitue une avancée majeure et un réel confort de travail pour le commissaire aux comptes.

L’utilisation de Qlik Sense par Mazars offre à l’auditeur financier plus d’autonomie et de fiabilité

Si la force de l’outil proposé par Qlik réside dans la visualisation, elle est aussi dans l’interactivité qui permet de répondre immédiatement à toutes les questions. La capacité de réflexion et d’investigation du cerveau humain peut être reproduite dans le processus d’analyse, grâce au moteur associatif de Qlik. Ainsi, l’auditeur peut observer un phénomène général et investiguer divers points en navigant de façon autonome dans les données, sur tous les axes d’analyse et jusqu’au niveau de granularité le plus fin, pour comprendre ce phénomène en obtenant une réponse immédiate à toutes ses questions. Cela n’était pas possible avec les outils de génération antérieure qui donnaient un résultat statique, et nécessitaient de programmer des requêtes longues et fastidieuses pour chaque nouvelle question.

Pour assurer cette interactivité, les capacités d’analyse doivent pouvoir s’appliquer sur de très gros volumes de données avec d’excellentes performances. Les systèmes d’information des grands groupes génèrent en effet de plus en plus de données, et Mazars dispose maintenant de dispositifs Big Data pour interroger ces données sans perdre de puissance d’analyse.

Enfin, autre atout non négligeable, l’auditeur peut dialoguer plus facilement avec l’entreprise qu’il audite car, grâce à la visualisation, il peut lui présenter aisément les points de vigilance ou les anomalies potentielles à investiguer. La relation auditeur/audité est facilitée grâce à l’outil de visualisation qui offre un environnement désormais très ergonomique et partageable, qui permet de traiter avec plus de confort les sujets qui entrent dans le champ d’investigation du commissaire aux comptes.

Mikael Elbaz conclut « Nous entrons résolument dans une nouvelle ère : le métier se transforme, la relation avec l’entité auditée est en pleine mutation grâce aux outils d’Analytics modernes, qui permettent également d’attirer dans nos métiers des jeunes générations en leur proposant un environnement plus digital. »