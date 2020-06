La Mie Câline libère son potentiel de croissance avec Nutanix

juin 2020 par Marc Jacob

« Aujourd’hui, nous sommes plus sereins parce que nous nous maitrisons mieux notre infrastructure et nous disposons enfin d’un PRA opérationnel, déclare Christophe Bartheau, Responsable des systèmes d’information de La Mie Câline. Nous avons aussi réalisé des gains de place importants dans les baies grâce à Nutanix et qui dit moins de machines dit aussi moins de consommation de ressources abiotiques, d’énergie et de climatisation. Un point très important, car nous avons mis en place une stratégie d’amélioration continue pour réduire notre impact environnemental ».

À la tête d’un réseau de plus de 240 magasins franchisés répartis sur toute la France et spécialisés dans la sandwicherie et la restauration rapide, La Mie Câline multiplie les métiers : en plus de fabriquer ses propres produits, la société assure aussi la logistique et gère même une centrale d’achat qui sélectionne et référence des produits tiers à destination de son réseau. Transposés au niveau du système d’information, ces différents métiers ont donné naissance à un environnement qui n’a cessé de s’enrichir au fil des années et, malgré une organisation rigoureuse, la DSI avait de plus en plus de mal à suivre. « Nous ne sommes que quatre à la DSI, précise Christophe Bartheau, et par principe, nous privilégions l’hébergement en interne de nos applications. C’est pourquoi nous avons tout de suite été séduits par le concept de l’hyperconvergence pour alléger la charge d’exploitation et d’administration tout en gagnant en sécurité avec la mise en œuvre quasi-automatique d’un PRA ».

Réalisée avec l’aide de la société Siium, partenaire de longue date de Nutanix, la migration de la cinquantaine de VM de la société n’a nécessité qu’une dizaine de jours. Transposé sur une infrastructure composée de six nœuds NX-1065-G4 divisés en deux blocs (un pour la production et un pour le PRA) dotés d’une capacité de stockage de 18 To en disques standards et 2 To en SSD, le système d’information a aussi gagné en évolutivité. La Mie Câline ouvre en effet 8 à 10 magasins par an et pour faire face aux nouveaux besoins, l’équipe de Christophe Bartheau s’est contentée d’ajouter de nouveaux nœuds, sans remise en cause de l’existant et sans interruption de services pour les 2 200 utilisateurs de la société.

Aujourd’hui, la société envisage d’aller plus loin en abandonnant son hyperviseur actuel au profit de celui de Nutanix, AHV, ce qui lui permettra de réduire de façon significative le budget alloué aux licences, mais également de gagner encore en simplicité avec une seule console pour administrer l’ensemble de son infrastructure.