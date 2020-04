Atos renforce son offre de cybersécurité avec ’Identity as a Service’

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

La migration des infrastructures informatiques traditionnelles vers le Cloud s’accélère et amène les entreprises à repenser leur approche de la gestion des identités numériques, afin d’assurer un accès toujours plus sûr à leurs applications sur-site, sur le Cloud et SaaS. Evidian IDaaS a été pensé pour répondre à ces nouvelles exigences, offrant aux clients d’Atos les fonctionnalités suivantes :

• Accès ’as-a-Service’ sécurisé vers les applications en ligne, pour les collaborateurs, partenaires et clients ;

• Abandon du mot de passe au profit de l’authentification multifacteur et de l’authentification unique SSO (Single Sign-On) reposant sur les standards de la fédération d’identités ;

• Expérience utilisateur simplifiée grâce aux méthodes d’authentification multifacteur prêtes à l’emploi qui comprennent : FIDO 2, biométrie, push mobiles, PKI, etc. ;

• Solution sécurisée et évolutive basée sur Google Cloud Platform ;

• Evidian IDaaS aide les entreprises à se conformer aux régulations locales, comme la directive DSP2 (finance), le réglement RGPD ou la loi HIPAA (santé).