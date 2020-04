Firmware Vault prend désormais en charge les caméras Axis, Bosch, Hanwha et Panasonic

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Firmware Vault a été conçu pour aider les administrateurs informatiques et les intégrateurs système à suivre le rythme des mises à jour des micrologiciels de leurs caméras, et permettre ainsi aux entreprises de s’assurer qu’elles disposent de la dernière protection offerte par les fabricants contre les cybermenaces.

Firmware Vault simplifie donc le processus de mise à jour du micrologiciel des caméras afin que les clients puissent déployer les dernières mesures de cybersécurité dès qu’elles sont disponibles. Firmware Vault est disponible gratuitement avec Security Center versions 5.8. et ultérieures.

Firmware Vault fait appel au même dépôt cloud ultra-sécurisé que Genetec Update Service pour donner accès aux mises à jour Windows et Security Center. Lorsqu’un nouveau micrologiciel est disponible, les administrateurs système sont informés via l’outil de configuration de Security Center. Cela leur permet de suivre et télécharger les nouveaux micrologiciels et les toutes dernières mesures de cybersécurité pour les caméras connectées.