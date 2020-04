F-Secure lance Countercept Rapid

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

F-Secure lance une nouvelle offre basée sur son service de détection et de réponse (MDR), F-Secure Countercept. Cette nouvelle offre, baptisée F-Secure Countercept Rapid, peut être déployée en quelques jours et propose une tarification flexible.

F-Secure Countercept est un service entièrement géré. Il aide les organisations à traquer les menaces et à détecter les attaques avancées en quelques minutes. Il fournit des renseignements sur les menaces et des mécanismes avancés de Threat Hunting. Les entreprises disposent ainsi de cyberdéfenses sophistiquées pour lutter contre les attaques ciblées.

La nouvelle offre F-Secure Countercept Rapid propose les mêmes prestations, avec davantage de souplesse en matière de tarifs et de conditions contractuelles. Parmi les fonctionnalités de F-Secure Countercept Rapid :

Déploiement simplifié (le service peut être déployé en quelques jours) ;

Threat Hunting avancé et services de détection et de réponse disponibles 24h/24 et 7j/7 ;

Mise à niveau facile vers le service complet de F-Secure Countercept ;

Aperçu personnalisé des déploiements tactiques ;

Notification des détections en 15 minutes ;

Mécanismes immédiats de réponse à distance ;

Contrat glissant.