Atos nommé Leader des services de cyber-résilience par NelsonHall

mars 2021 par Marc Jacob

L’étude de NelsonHall souligne qu’Atos a fortement investi dans l’avenir de la cybersécurité avec de multiples acquisitions stratégiques telles que celles de Paladion, digital.security, SEC Consult, In Fidem ou Motiv, ainsi qu’en étudiant l’impact de l’informatique quantique sur la cybersécurité. Fort de ses travaux sur l’informatique Edge et de son partenariat avec Siemens sur la sécurité de l’Internet des Objets (IoT), Atos est considéré comme l’un des plus importants fournisseurs sur le marché de la sécurité OT/IoT par NelsonHall.

NelsonHall souligne également la forte utilisation des techniques d’analyse avancée par Atos, avec sa solution de détection et de réponse aux menaces – Atos Managed Detection and Response (MDR) – qui intègre AIsaac®, la plateforme d’intelligence artificielle d’Atos dédiée à la cyber-analyse et aux SecOps hybrides.

« Atos dispose d’un portefeuille de cybersécurité robuste, soutenu par l’utilisation d’analyses avancées et par une solide stratégie d’acquisition – ce qui permet à ses clients de réagir et de se remettre des menaces de manière plus rapide et efficace. Les derniers engagements d’Atos et ses partenariats clés en ont fait l’un des acteurs les plus importants dans le domaine de la sécurité OT/IoT et placent la société en position de répondre au mieux aux besoins futurs de ses clients. » précise Mike Smart, Analyste senior, responsable des opérations chez NelsonHall.

Le rapport de NelsonHall évalue 11 fournisseurs de services sur la base de leur capacité à fournir des services de cyber-résilience avec un bénéfice immédiat et à répondre aux besoins futurs des clients.