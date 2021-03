HID Global reconnu comme leader du marché des solutions de gestion des identités sécurisées par KuppingerCole dans son rapport « Leadership Compass for Enterprise Authentication Solutions »

mars 2021 par Marc Jacob

HID Global annonce ce jour avoir été reconnu comme le grand challenger global de sa catégorie dans le rapport « Leadership Compass for Enterprise Authentication Solutions » de KuppingerCole. Ce nouvel état des lieux du cabinet d’analyse indépendant américain a passé au crible les fonctionnalités des produits/services et la part de marché relative de 18 entreprises présentes sur le créneau de la gestion des identités sécurisées et du contrôle des accès. Le caractère novateur de leurs approches respectives et leur capacité à proposer des solutions modernes, ont également été prises en considération.