Ping Identity Nommé Leader dans Trois Rapports KuppingerCole Leadership Compass

mars 2021 par Marc Jacob

Ping Identity a été nommé leader dans trois rapports KuppingerCole Leadership Compass, dont Consumer Identity and Access Management (CIAM), Access Management et Enterprise Authentication Solutions. C’est la deuxième année consécutive que Ping est nommé Leader Toutes Catégories dans le rapport CIAM, qui s’ajoute à sa nomination récente en tant que Leader par Gartner dans le 2020 Magic Quadrant for Access Management, ses excellentes notes dans le Critical Capabilities for Access Management Report de Gartner.

Le KuppingerCole Leadership Compass for CIAM a décerné à la solution CIAM de Ping Identity la note “Strong Positive” dans les catégories sécurité, fonctionnalités, interopérabilité, facilité d’usage et déploiement, seuls deux fournisseurs ayant reçu la note la plus élevée dans ces cinq catégories. Le rapport indique également que “Ping Identity a toujours eu un rôle de pionnier dans la fédération des identités et la gestion des accès depuis 2002” et a été parmi les premiers fournisseurs de solutions IAM à offrir du CIAM.

Le KuppingerCole Leadership Compass for Access Management a également décerné à Ping Identity des notes extrêmement positives, et avec des modèles de déploiement cloud, hybride et sur site, a souligné, “la Ping [Intelligent] Identity Platform devrait être incluse dans toute ‘shortlist’ de plates-formes de Gestion des Accès à examiner.”

Le KuppingerCole Leadership Compass for Enterprise Authentication Solutions a inclus la Ping Intelligent Identity Platform dans la catégorie Market Champion, avec “des solutions [qui sont] extrêmement extensibles et offrent aux clients une souplesse maximum en termes de support des standards et d’innovation pour les cas d’usage les plus sophistiqués.”