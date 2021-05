Atos lance sa nouvelle solution “Cyber-Recovery”

mai 2021 par Marc Jacob

Atos lance sa nouvelle solution "Cyber Recovery" qui permet aux entreprises de se remettre rapidement des ransomwares et autres types de cyberattaques destructrices, dans un contexte où les attaques sont de plus en plus sophistiquées et peuvent paralyser les organisations pendant plusieurs jours.

Atos Cyber Recovery est un ensemble complet de technologies et de services qui aide les entreprises à identifier leurs actifs de données les plus critiques et à automatiser la protection des copies de récupération au sein d’un environnement isolé (« cyber-vault »). Les ensembles de données entrants sont ainsi analysés par un logiciel intelligent qui détecte tout signal potentiellement compromis en provenance des environnements de production et de sauvegarde. Avec ce système, les entreprises disposent constamment de jeux de données sûrs pour lancer la reprise de leurs activités en toute confiance.

L’offre de bout en bout d’Atos repose sur trois éléments clés :

1. Évaluation initiale - Les équipes de conseil en cybersécurité d’Atos apportent leur expertise pour aider les organisations à identifier et à classer les données et les ressources clés qui doivent être protégées pour que les entreprises restent opérationnelles, conformément à leur programme de gouvernance des données et au paysage réglementaire.

2. Des produits éprouvés - Les clients d’Atos bénéficient des solutions Dell PowerProtect DD et Dell CyberSense, principaux composants du « cyber-vault » qui protège les données critiques et accélère la récupération en cas de cyber-attaques réussies. Cette solution de « cyber-vault » protège déjà plus de 700 entreprises dans le monde entier grâce à une approche unique permettant d’identifier les attaques, d’observer l’évolution des données dans le temps et d’utiliser des analyses pour détecter les signes de corruption dus aux ransomwares.

3. Orchestration globale de l’infrastructure - Les équipes d’Atos gèrent le déploiement de la solution et veillent à sa bonne mise en œuvre au sein de l’infrastructure physique du client afin de s’assurer qu’elle devienne effective le plus rapidement possible.

La solution Atos Cyber Recovery est désormais disponible pour tous les clients.