Toshiba renforce sa gamme de disques durs de surveillance

mai 2021 par Marc Jacob

Toshiba Electronics Europe GmbH lance deux nouveaux disques durs (HDD) S300 et répond ainsi aux besoins de stockage dédié aux applications de surveillance à petite et moyenne échelle. Ces nouveaux modèles de 4 To [1] et 6 To bénéficient de la technologie d’enregistrement magnétique en bardeaux (SMR) afin d’offrir des solutions de stockage à densité plus élevée. En conséquence, ils sont optimisés pour les déploiements à petite et moyenne echelle. Cela accroît les capacités de stockage et diminue la consommation d’énergie. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de systèmes de surveillance capables de répondre simultanément à leurs exigences techniques et budgétaires.