Atos entre en négociations exclusives pour acquérir digital.security

juillet 2020 par Marc Jacob

La société Ato est entrée en négociations exclusives avec les actionnaires de digital.security en vue de l’acquérir. digital.security, une filiale du groupe Econocom, est un acteur indépendant de premier plan dans le domaine de la cybersécurité en France et au BeLux. Cette opération stratégique consolidera la position sur le marché des services de cybersécurité d’Atos en France avec 500 experts dédiés et renforcera sa place en Europe.

Atos bénéficiera de l’expertise de 250 consultants en cybersécurité et des connaissances spécifiques de digital.security en matière d’Internet des Objets (IoT), créant ainsi des synergies importantes avec les activités et les clients d’Atos – tandis que digital.security bénéficiera de la vaste expertise d’Atos et de ses classements de premier plan dans le domaine des services de sécurité gérés (Managed Security Services).

Créée en 2015 avec l’aide d’Econocom et dirigée par Jean-Claude Tapia, la société digital.security opère dans 3 pays. La société a créé le premier CERT™ (Computer Emergency Response Team) européen avec un laboratoire de test de sécurité IoT et fournit un large éventail de services professionnels, notamment de mise en œuvre et de projet, des certifications de conformité et de sécurité, ainsi que des services opérationnels et de distribution de produits. digital.security fournit des clients de premier ordre, principalement dans les secteurs de la finance et de l’assurance.

La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l’année et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties.