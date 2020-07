Fabien Deneuville prend la responsabilité du Go-To-Market GTM Intelligent Infrastructure – DataCenter & Cloud chez NTT France

juillet 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce la nomination de Fabien Deneuville au poste de Responsable du GTM Intelligent Infrastructure – Datacenter & Cloud.

Fabien Deneuville a pour mission d’élaborer et d’implémenter une stratégie pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale et la construction d’une infrastructure hybride, en favorisant l’agilité des entreprises grâce à des solutions d’infrastructure informatique intelligentes, sécurisées by design.

Il est également en charge de définir et exécuter la stratégie de migration vers un cloud public ou privé adapté aux besoins métiers, tout en poursuivant la recherche permanente d’efficacité dans la relation avec ses partenaires.

Depuis 2007, Fabien Deneuville a occupé différentes positions au sein du groupe NTT. Il a été successivement Senior Solutions Consultant entre 2007 et 2010, avant d’être nommé Solutions Design & Consulting Manager pour la France en 2010, doublé d’une expérience de Global Sales Support Manager au siège de NTT Communications à Tokyo en 2014.

Avant de rejoindre le groupe NTT, Fabien Deneuville avait notamment occupé les postes d’Ingénieur d’Affaires chez Softway et Matra Global Netservices ainsi que le poste de Consultant avant-vente chez Prosodie.

Fabien Deneuville est diplômé du DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’Université de Paris – Val-de-Marne (Paris XII) en 1991 ainsi que d’un DU Sciences et Technologies « Equipements aérospatiaux » de l’Université Paris X Nanterre en 1992.