Yubico lance un programme de partenariat réseau pour les revendeurs européens

juillet 2020 par Marc Jacob

Yubico lance son nouveau programme de partenariat pour les revendeurs européens, qui vise à favoriser à la fois la sensibilisation et l’accès à l’authentification matérielle au moyen de la YubiKey. Avec l’introduction de trois nouveaux niveaux de certification — Agréé, Certifié et Certifié Or — le programme de partenariat réseau de Yubico reconnaît les performances des revendeurs existants et renforce le vaste réseau de partenaires de l’entreprise afin de répondre aux demandes croissantes de protection des comptes sur les marchés européens.

De nombreuses organisations réalisent les dangers de l’authentification par mot de passe et cherchent à moderniser leurs pratiques de sécurité dans tous les domaines, afin de se défendre contre les attaques de phishing et les prises de contrôle de comptes. Les revendeurs et distributeurs européens sont particulièrement bien placés pour sensibiliser ces organisations et les aider à trouver la meilleure solution pour mettre à niveau leurs pratiques et leurs solutions de sécurité.

Le programme de partenariat réseau de Yubico est adapté aux besoins des entreprises de toutes tailles et de tous profils, ce qui contribue à simplifier le processus d’intégration des nouveaux revendeurs et distributeurs. En fonction de leurs performances, les partenaires de Yubico sont classés dans l’une des trois catégories — Agréé, Certifié et Certifié Or — les partenaires Certifié Or étant considérés comme des extensions du personnel de Yubico en termes de connaissance des produits et d’engagement en faveur d’une expérience client d’excellence. Les avantages propres à chaque catégorie vont de l’accès à des ressources et du matériel de formation, à un soutien spécifique aux entreprises, en passant par des activités de co-marketing.

L’ensemble des relations avec les revendeurs passe par un distributeur local à valeur ajoutée. En France, le partenaire de distribution de Yubico est Infinigate. Parmi les partenaires Or de Yubico en France figurent Magellan Sécurité, NXO, Orange France, SPIE ICS et Synetis.