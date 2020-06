Atos classé n°3 mondial des services de sécurité par Gartner pour la deuxième année consécutive en termes de revenus

juin 2020 par Marc Jacob

Atos annonce son classement en tant que n°3 mondial et premier acteur européen des services de sécurité (Managed Security Services, MSS) en termes de revenus pour l’année 2019, selon le dernier rapport de Gartner . Atos a augmenté sa part de marché MSS de 0,2%% de 2018 à 2019. C’est la deuxième année consécutive qu’Atos se classe dans le top 3 mondial, réalisant à nouveau le chiffre d’affaires le plus élevé des fournisseurs européens sur ce marché.

Avec une équipe mondiale de plus de 5 000 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de 14 centres de sécurité (Security Operations Centers, SOC) fonctionnant 24/7, Atos propose un partenariat de sécurité de bout-en-bout. Atos intègre les meilleures technologies, propose un portefeuille complet de produits et solutions de sécurité avancés et consolide en permanence une véritable expertise sectorielle pour aider ses clients à transformer le risque en valeur commerciale, quel que soit le contexte.

“Au cours des dernières années, nous avons vu émerger de nouvelles menaces ; mais également des solutions véritablement innovantes en matière de cybersécurité. Nous estimons que le résultat de ce classement Gartner reflète notre engagement en matière d’amélioration continue et d’innovation", declare Pierre Barnabé, Responsable des activités Big Data et cybersécurité et Responsable du secteur public et de la défense chez Atos, en commentant le rapport de Gartner. "La lutte contre la cybercriminalité est un jeu d’équipe, qui implique nos clients, nos meilleurs analystes de sécurité et renseignement, ainsi que nos technologies et installations de pointe".