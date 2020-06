Les solutions de confiance OVHcloud reconnues comme leader par Forrester

juin 2020 par Marc Jacob

OVHcloud se voit distingué en tant que leader sur le marché européen du Hosted Private Cloud dans le dernier rapport The Forrester Wave™ : Hosted Private Cloud Services In Europe, Q2 2020. OVHcloud s’y distingue par l’unification des solutions de cloud privé tout en garantissant une offre européenne émancipée du Cloud Act.

Le rapport, The Forrester Wave™ : Hosted Private Cloud Services In Europe, Q2 2020, analyse la position d’OVHcloud en Europe à travers ses services de Hosted Private Cloud sur le continent. Avec son parc européen de 17 centres de données en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne, OVHcloud propose des services de Hosted Private Cloud robustes et scalables qui lui permettent d’adresser avec pertinence le marché des grandes entreprises et des institutions. Le réseau de stockage virtuel d’OVHcloud est un argument clé pour offrir toujours plus de flexibilité aux clients, qui bénéficient par ailleurs d’une palette de certifications[2] et de technologies adaptables à chaque besoin métier, dans le respect du RGPD.

Des performances solides également outre-Atlantique

Depuis l’acquisition de vCloudAir en 2017, OVHcloud a opéré une migration conséquente de ses anciens clients vers ses propres installations afin d’unifier son offre sur le marché américain. OVHcloud est reconnu pour son large éventail d’options, d’après le rapport The Forrester Wave™ : Hosted Private Cloud Services In North America, Q2 2020, qui lui attribue le titre de « Strong performer ».

Une feuille de route ambitieuse, pour accompagner la transformation du marché

OVHcloud prévoit d’élargir considérablement sa gamme Hosted Private Cloud en 2020, en la faisant entrer dans une nouvelle dimension pour apporter des solutions simples et adaptées à une multiplicité de cas d’usages. Cette nouvelle dynamique se caractérisera par des offres packagées et une grande variété de personnalisations.

Ainsi, le Groupe lancera dans les prochains jours sa solution Hosted Private Cloud Premier, qui répondra aux besoins spécifiques des grandes entreprises et des institutions pour qui la sécurité et l’isolation des services cloud sont cruciaux. Cette nouvelle offre sera désormais composée de 10 références de hosts, allant de de 48 à 768 Go de RAM, dont 3 références offrant un stockage hyperconvergé avec la technologie vSAN de VMware, rendue accessible au plus grand nombre pour un prix attractif, grâce au modèle industriel intégré d’OVHcloud. La sortie de cette nouvelle gamme s’accompagne également d’une refonte totale du réseau à la fois privé et public, ainsi que de nouvelles capacités de stockage avec des datastores NSF allant jusqu’à 6To pour un ratio performance/prix toujours plus avantageux.