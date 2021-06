Atera s’associe à AnyDesk pour garantir un accès à distance fiable aux entreprises

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Atera annonce un partenariat avec AnyDesk, afin de garantir un accès à distance fiable aux entreprises et ainsi soutenir les clients et collaborateurs en situation de télétravail.

Atera développe une plateforme d’automatisation basée sur la data science qui combine la gestion de la surveillance à distance (RMM), l’automatisation des services professionnels (PSA) et l’accès à distance à des outils de production de rapports dans une solution tout-en-un. Ce partenariat d’Atera avec AnyDesk fournira des outils d’interconnectivité accrus pour identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils ne perturbent l’activité des clients et renforcera l’offre tout-en-un d’Atera. L’accès aux bureaux à distance activé pour un nombre illimité de sessions simultanées et la possibilité pour plusieurs techniciens de se connecter ensemble aux appareils permet d’éliminer rapidement les problèmes informatiques des entreprises dont les employés sont dispersés sur plusieurs plateformes.

Avec l’intégration d’AnyDesk, Atera introduira également des outils pour faciliter la collaboration entre les équipes à distance, notamment le transfert de fichiers sur la plateforme, des capacités d’enregistrement de sessions et un tableau blanc pour communiquer graphiquement, en complément des fonctions de chat en temps réel existantes.