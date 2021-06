Kimberly Alexy rejoint le conseil d’administration de Netskope

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Avec plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de la finance, de la comptabilité, des marchés de capitaux, des fusions et acquisitions et des investissements, Kimberly Alexy a siégé dans plus d’une douzaine de conseils d’administration de sociétés en phase de pré-IPO et de sociétés publiques. Elle a présidé des comités clés tout au long de sa carrière, notamment des comités d’audit, de rémunération, de nomination, de gouvernance et d’autres comités spécialisés.

Auparavant, Kimberly Alexy était analyste sur les actions côté vente à Wall Street, spécialisée dans les valeurs technologiques. Depuis lors, elle a été un investisseur actif et un membre de conseils d’administration, aidant les sociétés publiques et les sociétés en phase de pré-IPO à répondre à leurs besoins en matière de conseil d’administration. Elle est actuellement membre de conseils d’administration d’Alteryx, FireEye, Five9 et Western Digital.

Kimberly Alexy rejoint ainsi Arif Janmohamed, Enrique Salem et Eric Wolford au sein du conseil d’administration de Netskope, actuellement dirigé par Sanjay Beri.