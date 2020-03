Atempo rejoint Open Solidarity

mars 2020 par Marc Jacob

Atempo et OVHcloud, deux membres du programme FrenchTech120, proposent en partenariat une offre de sauvegarde cloud, clé en main, 100% souveraine et gratuite, à toute organisation publique ou privée pendant trois mois. Le service sera disponible d’ici la fin de cette semaine.

À l’heure de la crise sanitaire, OVHcloud propose de fédérer un collectif d’acteurs numériques solidaires pour répondre à l’appel de Cédric O, le secrétaire d’Etat au Numérique.

Elan collectif, ouvert et mondial, d’entraide numérique, cette initiative a pour but de faciliter la disponibilité de solutions technologiques solidaires grâce aux infrastructures OVHcloud. Celles-ci sont mises gracieusement à disposition des éditeurs, sans engagement pendant la durée de la crise du Coronavirus pour supporter les pics de charge et fournir les applications utiles au télétravail sécurisé.

#Open_solidarity

Atempo soutient déjà ses propres clients en leur offrant la gratuité des extensions pour les postes de travail distants déployés depuis le début de la crise. Par solidarité, la société rejoint le collectif Open Solidarity pour proposer à toute organisation professionnelle, quelle que soit sa nationalité, ses solutions de sauvegarde en accès gratuit sur sa plateforme Lina Cloud Backup. Elles pourront ainsi protéger en continu les données des postes utilisateurs en télétravail et garantir la continuité de leur l’activité grâce à une solution labellisée ‘France CyberSecurity’ et ‘Utilisé par les Armées Françaises’.

Cette solution est le fruit du partenariat stratégique signé entre les deux membres du FrenchTech120, Atempo et OVHcloud, acteurs engagés dans la construction d’une Europe Numérique Souveraine.