FORTINET : Nouveau vendeur sur la Marketplace 8bits

mars 2020 par Marc Jacob

Il vient compléter les solutions de cybersécurité et de services réseau pour les entreprises et en particulier les exploitants de datacenters et autres salles serveurs.

Ce seront bientôt plus de 3000 articles et 100 solutions logicielles FORTINET qui viendront s’ajouter aux 50 000 articles et 180 services déjà présents sur la plateforme spécialisée dans le Cloud et les Centres de Données.

Chaque jour ce sont 1000 nouveaux produits qui sont disponibles sur le site 8bits, qui a su être réactif et animer son réseau de vendeurs pour créer de nouveaux services adaptés à la situation historique que traverse le pays et aider les entreprises à traverser le mieux possible la vague.

En pleine crise sanitaire et économique, c’est une preuve de confiance et un investissement en de nouveaux modèles de distribution qui ont toute leur pertinence que témoigne FORTINET. Avec l’appui du distributeur ABBAKAN, récemment rattaché à Ingram Micro, la chaine logistique est particulièrement sécurisée et garantie les acheteurs IT d’une disponibilité des stocks et d’une livraison rapide.

Rappelons que 8bits permet aux entreprises la création d’un compte d’achat et une interface privative pour le suivi des approvisionnements IT avec pour objectif de réduire de 66% les couts d’achat.