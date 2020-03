Proginov obtient une double certification ISO 27001 et HDS

mars 2020 par Marc Jacob

Le 18 Mars 2020 l’AFNOR (Agence française de normalisation) a délivré à Proginov les certifications ISO 27001 et HDS pour ses offres d’hébergement de données de santé et d’hébergement de logiciels tiers.

Un peu d’histoire

Pionnier de l’hébergement informatisé de données en France dès 2001 avec l’hébergement de son ERP, Proginov obtient en 2012 un premier agrément lui permettant d’héberger les données des Services de Santé au Travail, suivi en 2014, par l’extension de cet agrément pour héberger toutes données de santé. Cet agrément a été renouvelé en 2018 pour une durée de 3 ans.

Depuis, la procédure d’agrément a disparu au profit d’une procédure de certification HDS (Hébergeur de Données de Santé). Cette dernière s’appuie sur la norme ISO 27001 et sera valable 3 ans comme l’agrément, mais fera en revanche l’objet d’une surveillance annuelle. La législation impose à tout prestataire d’hébergement de ces données (non couvert par un agrément en cours) d’obtenir la double certification ISO 27001 et HDS afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données de santé à caractère personnel.

En parallèle, Proginov a développé des offres d’hébergement de systèmes d’informations complets pour des entreprises de l’industrie, du négoce ou de la logistique, ou pour les applications d’éditeurs de secteurs variés comme le transport.

Aujourd’hui

Toujours couverte par son agrément, Proginov a anticipé son échéance en 2021, et a donc passé et obtenu la certification ISO 27001 et HDS le 18 mars dernier à la fois pour son offre d’hébergement de données de santé et son offre d’hébergement de logiciels tiers. Proginov propose ainsi à l’ensemble des acteurs de ce périmètre, des garanties de sécurité de leurs données et de leurs systèmes d’information qui répondent également aux exigences du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

Rappelons que l’hébergement de logiciels tiers (y compris le secteur de la santé) représente 12,73 % du chiffre d’affaires de Proginov et a progressé de 42 % en 2019.