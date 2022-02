Atempo choisit Dani Abi Chala comme ambassadeur de sa marque

février 2022 par Marc Jacob

Fort de 30 ans d’expertise, Atempo est le leader européen de la protection des données et se place dans le top 5 mondial des éditeurs spécialisés dans le management des très grands volumes de données. L’entreprise est un acteur engagé dans la lutte contre la cybercriminalité et un fervent promoteur d’une Europe numérique souveraine.

Dénombrant des clients sur les cinq continents et dans plus de quarante-sept pays, Atempo s’entoure des meilleurs spécialistes du domaine de l’IT pour accélérer son développement et conforter sa position sur l’échiquier mondial. Depuis le 1er février, elle peut compter sur Dani Abi Chala comme ambassadeur de marque pour promouvoir l’entreprise, son identité et son expertise en matière de Data Protection et de Data Management auprès de l’écosystème IT mondial.

Ingénieur de formation, diplômé de l’université Montaigne de Bordeaux, Dani Abi Chala a collaboré avec plusieurs acteurs majeurs du secteur. Son expérience chez Inelco France, ICN Metris et ses 6 années passées chez Huawei durant lesquelles il a occupé le poste de Directeur Channel & Alliances, avant d’être nommé Directeur commercial des régions, le dote d’une solide expérience en infrastructures, serveurs, stockages et réseaux. Serial entrepreneur, Dani a créé plusieurs entreprises à succès, notamment dans les domaines de l’audiovisuel et l’intégration numérique haute définition pour les blocs opératoires du monde entier, et dans l’édition de logiciels d’imagerie médicale dédiés au traitement et à la mesure des structures vasculaires. Depuis janvier 2022, il est à la tête d’une société de conseil et joue le rôle d’ambassadeur pour des entreprises de la Tech française. Il est également engagé dans la promotion et le soutien d’entreprises technologiques aux côtés de la French Tech en France et à l’international.

“Roosevelt disait ‘Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n’avoir pas réussi, c’est de n’avoir pas essayé’. C’est donc avec enthousiasme que j’ai accepté de relever ce nouveau défi avec l’équipe Atempo ». commente Dani Abi Chala. “ Atempo est un éditeur français, qui a grandi par croissance organique et par croissance externe (Wooxo, Atempo, Synerway, Lima ...) pour consolider sa position. Au cours des trois dernières années, nous avons rationalisé nos structures, nos moyens ainsi que notre portefeuille de solutions. Nous sommes désormais en ordre de marche sous la seule bannière Atempo pour exécuter notre stratégie et réaliser nos ambitions” déclare Luc d’Urso, CEO d’Atempo. « Je me réjouis que Dani Abi Chala ait choisi de mettre son expertise et ses solides connaissances de l’écosystème IT au service d’Atempo en tant qu’ambassadeur de notre marque. Nous portons des valeurs communes ; son énergie et son enthousiasme constituent des atouts déterminants pour Atempo dans cette phase d’accélération » conclut-il.