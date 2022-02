Pentalog annonce l’arrivée de Logan Fernandez en tant que Chief Security Officer

février 2022 par Marc Jacob

Il rejoint Pentalog avec 3 priorités : Garantir la conformité des activités de l’entreprise et mettre en place les actions nécessaires à la prévention des cyberattaques. Développer les offres de prestations de service en matière de sécurité auprès des clients de Pentalog. Il est également en charge de la protection des données personnelles des collaborateurs de l’entreprise et des projets qu’elle mène pour le compte de ses clients.

Logan Fernandez est membre du comité de direction de Pentalog, il est à la tête d’une équipe de 12 personnes réparties entre la France, le Mexique et la Roumanie. L’équipe sécurité de Pentalog va se renforcer au cours de l’année 2022 avec d’autres recrutements prévus.

Le parcours de Logan Fernandez

Logan Fernandez est ingénieur en cybersécurité diplômé de l’ENSIBS. Il était précédemment en poste chez IAdvize en tant que CISO and Head of Compliancy & Innovation. Il y avait exercé précédemment les postes de Chief Information Security Officer et Security Project Manager. Auparavant il était Security Project Manager chez Devoteam. Il a débuté sa carrière chez Sab2i en tant que Cybersecurity engineer. Il est titulaire d’un MBA de la Quantic School of Business and Technology et exerce par ailleurs une activité d’auditeur indépendant en cybersécurité.

Pentalog est un groupe international qui propose des services digitaux pour aider les entreprises à accéder aux meilleures compétences tout en réduisant leurs coûts. Ses 16 centres de développement et agences dans le monde comptent plus de 1,600 ingénieurs et spécialistes produits. La communauté Pentalog regroupe plus de 50,000 freelancers tech et marketing et plus de 300,000 développeurs évalués.