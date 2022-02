Jiliti obtient les certifications ISO 27001 et ISO 9001

février 2022 par Marc Jacob

Jiliti, société indépendante spécialisée dans la gestion des infrastructures IT, obtient les certifications ISO 27001 pour son Système de Management de la Sécurité de l’Information et ISO 9001, pour son Système de Management de la Qualité.

Ces certifications couvrent l’ensemble des activités de services de Jiliti en France. Leur obtention constitue un véritable atout stratégique pour l’entreprise afin de satisfaire aux exigences de ses clients et partenaires, tant sur le plan de la qualité des prestations délivrées que sur les mesures liées à la sécurité de l’information. Ces approches qualité et sécurité font parties intégrantes des processus et valeurs de Jiliti, et sont ancrées à tous les niveaux et dans tous ses services : directions opérationnelles, commerciales, ressources humaines, informatiques et juridiques notamment.

Certification « Sécurité de l’information » ISO 27001

La certification ISO 27001 constitue la référence en matière de sécurité de l’information et décrit les exigences pour la mise en place d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI). Ce dernier est destiné à définir et appliquer les mesures de sécurité afin d’assurer la protection de l’ensemble des ressources de Jiliti (moyens humains, locaux, données, IT…). Cette certification permet à Jiliti d’asseoir sa position de partenaire fiable et pérenne et de justifier de la confiance de ses clients et partenaires tant pour la reconduction des contrats existants que le gain de nouveaux marchés.

Certification « Qualité et processus » ISO 9001

La certification ISO 9001 confirme que Jiliti répond aux exigences relatives au Système de Management de la Qualité (SMQ). Orientée service client, Jiliti améliore régulièrement la qualité de sa production afin de satisfaire ses clients et pérenniser la relation avec eux. Avec plus de 40 années d’expertise et 3 500 clients à travers plus de 150 pays, Jiliti a su fidéliser ses clients avec un taux de satisfaction des services à 98,8%. La démarche qualité a toujours été un point essentiel au sein de l’entreprise, permettant un fonctionnement optimal de ses processus en alliant les notions de qualité, de coûts et d’efficacité au service du client.

Cette certification atteste d’un savoir-faire historique et de la qualité des prestations réalisées pour permettre à ses clients de s’appuyer en toute confiance sur un partenaire fiable afin d’accroître leur performance et leur compétitivité à long terme.