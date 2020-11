Atempo annonce le lancement de Miria 2020

novembre 2020 par Marc Jacob

Atempo annonce le lancement de Miria 2020, sa plateforme logicielle dédiée à la gestion de très grands volumes de données non structurées, pour répondre aux besoins de ses clients et partenaires en matière de protection, de déplacement et de disponibilité des données.

La transformation digitale révolutionne aujourd’hui tous les secteurs d’activité et génère des quantités exponentielles de données. Selon IDC, le volume mondial de données sera multiplié par 3,7 entre 2020 et 2025, puis par 3,5 tous les cinq ans jusqu’en 2035, pour atteindre le total vertigineux de 2 142 zettaoctets. Les entreprises sont ainsi confrontées à de nouveaux défis liés aux capacités de stockage, à la puissance des serveurs, à la performance des solutions de gestion de grands volumes de données et au nombre croissant de fichiers non structurés.

Des nouvelles fonctionnalités majeures pour répondre aux exigences des entreprises en matière de Data Management

Afin d’aider les entreprises à gérer les flux croissants de données, Atempo a revu sa solution phare Miria 2020 et a renforcé ses partenariats technologiques pour proposer une solution robuste capable de gérer des milliards de fichiers de données non structurées entre stockages hétérogènes.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Miria 2020 :

FastScan pour Lustre : aujourd’hui, beaucoup d’organisations utilisant Lustre comme système de fichiers principal font l’impasse sur la mise en place d’une solution de protection des données, compte tenu de la complexité du système. En effet, les solutions traditionnelles arrivent vite aux limites de l’exercice, avec des temps de scanning pouvant durer indéfiniment en fonction du volume à traiter. Atempo a développé un nouveau connecteur FastScan pour le système de fichiers distribué Lustre afin d’effectuer des opérations de mouvement de données incrémentales efficaces (sauvegarde, archivage, migration, etc.). L’intelligence de la solution permet de collecter l’ensemble des événements du système au fil de l’eau et de conserver l’historique de ce qui a changé depuis la dernière opération. Pour ce faire, Atempo a travaillé en étroite collaboration avec WhamCloud et DDN, deux sociétés impliquées dans la maintenance et le développement de Lustre, afin de répondre aux besoins des grands environnements de stockage hétérogènes.

Cloud / Stockage objet source : Miria est une solution adaptée pour orchestrer des opérations de déplacement de données dans des environnements technologiques complètement hétérogènes. Miria 2020 vient compléter la couverture fonctionnelle existante en proposant la capacité de lancer des tâches de sauvegarde, d’archivage, ou de migration directement depuis les stockages Cloud ou stockages objet, déjà disponibles dans notre guide de compatibilité en tant que destination des mouvements de données.

Cette fonctionnalité permet de couvrir les cas d’usage suivants :

o Protection de données de stockage objet sur site ;

o Archivage depuis un stockage objet sur site afin d’optimiser les coûts ;

o Migration de NAS sur site vers le Cloud ;

o Migration depuis le Cloud vers des stockages objet sur site.

FastScan pour OceanStor de Huawei : Dans le cadre de sa collaboration avec Huawei, Atempo améliore la compatibilité de sa fonctionnalité FastScan et l’étend aux stockages Huawei OceanStor. FastScan permet d’effectuer des opérations de sauvegarde, d’archivage ou de migration incrémentales efficaces de ces environnements.

Refonte des interfaces pour les utilisateurs finaux : Après Lina, Miria for Migration et Tina, c’est au tour de Miria for Archiving de s’afficher avec une nouvelle interface : intuitive, efficace et rapide dont l’expérience utilisateur (UX) a été travaillée en collaboration avec un groupe d’utilisateurs afin de s’assurer de l’adéquation entre leurs besoins et la nouvelle interface.

Support des plateformes ARM : considérée aujourd’hui comme une architecture incontournable comme les plateformes Intel, la plateforme ARM est désormais supportée par Miria 2020.