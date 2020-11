Advanced MedioMatrix obtient la certification Tier III

novembre 2020 par Marc Jacob

Cela fait suite à la réussite de l’intégralité des tests demandés pour cette certification. Advanced MedioMatrix est le 3ème datacenter certifié TIER 3 Facility en France. Cette certification confirme la qualité des infrastructures énergétiques du bâtiment et sa résilience, garantissant à ses clients une très haute disponibilité et une éco-performance de tout premier ordre.

Consommant 100% d’énergie renouvelable, cet hébergement de pointe répond aux besoins croissants de la transformation digitale des TPE/PME ainsi qu’aux plus grandes entreprises et institutions du Grand Est.

De plus, ce centre de données sécurisées fait appel à des technologies à la fois novatrices dans leur conception et éprouvées dans leur réalisation, garantissant un taux de disponibilité supérieur à 99,982% afin de satisfaire ses clients, dans le respect des règles et principes du développement durable, de la responsabilité environnementale, de la Maîtrise de l’énergie, de la Sécurité de l’Information et de l’Hébergement de Données de Santé (HDS).

Pour rappel MedioMatrix, un bâtiment d’éco-conception de dernière génération, dont la première pierre fut posée en novembre 2018, est exploité par la société Advanced MedioMatrix depuis Juin dernier et dirigé par Monsieur Fabrice COUPRIE.

Ce projet souverain a nécessité un investissement privé de 15 millions d’euros.