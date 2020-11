OpenText intègre l’investigation numérique au cloud avec Microsoft Azure

novembre 2020 par Marc Jacob

OpenText™ annonce la certification d’OpenText™ EnCase Forensic et OpenText™ EnCase Endpoint Investigator sur Microsoft Azure. Grâce à la disponibilité des solutions OpenText Encase dans le cloud, les enquêteurs au sein des forces de l’ordre ou des entreprises pourront plus facilement collaborer, améliorer le traitement des éléments de preuve, mener des investigations dans les environnements cloud et s’adapter plus rapidement aux exigences du télétravail.

Soutenant l’accent mis par Microsoft sur la sécurité publique et la justice, OpenText apporte les atouts de Microsoft Azure – efficacité, puissance, évolutivité – aux solutions OpenText EnCase pour les investigations numériques. D’autres solutions de sécurité EnCase seront elles aussi disponibles sur Azure.

OpenText EnCase Forensic et OpenText EnCase Endpoint Investigator sur Azure apportent quatre atouts majeurs du cloud aux forces de l’ordre et aux enquêteurs en entreprise :

1. Collaboration efficace et sécurisée – Les enquêteurs peuvent désormais exploiter la puissance d’Azure afin de partager avec rapidité et facilité les données relatives aux enquêtes pour une meilleure collaboration avec les autres intervenants via OpenText™ EnCase Evidence Viewer, une application qui sécurise l’accès à ces données pour leur consultation depuis l’extérieur.

2. Traitement étendu des éléments de preuve – Les investigations numériques nécessitent souvent l’analyse de téraoctets de données. Les postes de travail classiques présentent des limitations matérielles et le traitement de volumes extrêmement élevés d’éléments de preuve peut entraîner des retards indésirables. Les enquêteurs peuvent désormais exporter ces éléments de preuve dans le cloud pour accélérer leur traitement et gagner en efficacité, en réduisant le besoin d’un grand nombre de postes physiques.

3. Accès à l’investigation des éléments de preuve dans le cloud – Alors que les entreprises font migrer leurs opérations dans le cloud et recourent de plus en plus à un univers d’équipements IoT, leurs équipes d’enquête doivent suivre cette tendance et améliorer leur visibilité et leur contrôle des environnements cloud. Les interactions des utilisateurs et des applications dans ces environnements sont difficiles à visualiser et à analyser sans un accès intermédiaire (un « courtier ») entre le prestataire cloud et la technologie d’investigation. Avec OpenText EnCase sur Azure, les enquêteurs peuvent traiter intégralement les éléments de preuve numériques, aussi bien sur site que dans le cloud, pour en tirer des constatations complètes et précises.

4. Investigation des équipements à tout moment, partout, avec une moindre dépendance au réseau ou au VPN de l’entreprise – La pandémie de Covid-19 a contraint bon nombre d’entreprises à adopter de nouveaux modèles de télétravail, ce qui complique la tâche des enquêteurs en leur sein devant examiner les équipements de collaborateurs à la recherche d’éléments de preuve relatifs à une menace interne, à un problème lié aux RH ou autres. Grâce à OpenText EnCase Investigator, les enquêteurs dans les entreprises peuvent plus facilement accéder, via le cloud, aux équipements des employés afin d’y mener des investigations, sans nuire à leur productivité.

OpenText a présenté ces nouvelles fonctionnalités cloud à l’occasion d’OpenText Enfuse On Air 2020, la conférence numéro un pour les enquêteurs numériques, les professionnels de la sécurité, de l’IT et les équipes d’investigations techniques. Enfuse On Air 2020 inaugure un nouveau format numérique sur quatre semaines, pendant lesquels les participants inscrits ont accès à des contenus en direct et à la demande, autour d’une thématique hebdomadaire. N’hésitez pas à nous contacter pour accéder à d’autres contenus concernant les solutions OpenText™ EnCase sur Azure et la suite complète de solutions OpenText pour les investigations numériques, la cybersécurité et les technologies légales. Les participants pourront également assister aux interventions de Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText, Tarah Wheeler, Cybersecurity Policy Fellow chez New America, et Nadja West, 44e Surgeon General de l’U.S. Army.

Avec cette nouvelle intégration dans Azure, EnCase rejoint Le portefeuille de solutions OpenText disponibles sur la place de marché Azure Marketplace, telles que OpenText Carbonite Backup pour Microsoft Office 365 et OpenText Content Services Technology pour Microsoft Teams.