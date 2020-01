Aruba optimise l’expérience numérique des détaillants

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise, annonce les dernières évolutions de SD Branch. La solution intègre désormais les passerelles Aruba Branch Gateways à la plate-forme de gestion dans le Cloud Aruba Central. Elle fournit ainsi un point de contrôle et de gestion centralisé des réseaux SD WAN, filaires et sans fil en vue d’une connectivité sécurisée et simplifiée à grande échelle dans les succursales.

Les nouveautés de la solution comprennent :

Une extension de l’approche Aruba de défense unifiée des succursales pour une détection des attaques et une prévention des intrusions basées sur l’identité qui protègent le réseau des magasins selon un modèle de sécurité « zéro confiance ».

Une version améliorée de la fonction d’orchestration SD WAN intégrée à Aruba Central pour une gestion unifiée de la périphérie au Cloud et une connexion sécurisée aux charges de travail dans le Cloud.

De nouvelles passerelles de succursales qui garantissent une connectivité sans interruption grâce à un accès cellulaire intégré, notamment LTE.

Aruba renforce également ses capacités de défense unifiée des succursales grâce à de nouvelles fonctionnalités de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS) qui s’intègrent à sa solution ClearPass Policy Manager et à sa technologie de mise en application de la politique de pare-feu (Policy Enforcement Firewall). Avec l’accès basé sur les rôles, Aruba ajoute une nouvelle dimension, la détection basée sur l’identité, ce qui permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur les alertes critiques.

L’approche Aruba de défense unifiée des succursales offre également les avantages suivants :

Intégration avec les solutions de sécurité basées sur le Cloud ;

Visibilité sur les menaces et analyse des tendances ;

Corrélation des événements de sécurité entre les sites, les clients, les applications et l’infrastructure réseau ;

Stratégies prêtes à l’emploi pour l’application de règles et la réponse aux incidents ;

Transmission des événements de sécurité à des solutions tierces de gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) ;

ClearPass Policy Manager pour la création et la propagation de stratégies d’accès global.

L’approche Aruba de défense unifiée des succursales fournit une solution de sécurité et de connectivité des sites de vente au détail. Elle les protège contre une multitude de menaces, notamment le phishing, le déni de service (DoS) et les attaques par ransomware de plus en plus répandues.

Aruba étend, en outre, son modèle de sécurité « zéro confiance » au Cloud avec une version améliorée de la fonction d’orchestration SD WAN disponible dans Aruba Central. Les opérateurs réseau des succursales peuvent ainsi plus facilement déployer des topologies de superposition flexibles et sécurisées dans une infrastructure de périphérie à grande échelle, et connecter en toute sécurité des milliers de sites distants à des applications hébergées dans des datacenters et dans le Cloud.

Associées à l’orchestration, les passerelles virtuelles d’Aruba, disponibles pour AWS et Azure, permettent d’étendre les stratégies de réseau et de sécurité aux charges de travail résidant dans le Cloud public, tandis que la nouvelle fonction SaaS Express de priorisation du trafic inspecte en permanence les sites d’hébergement des applications SaaS.

Enfin, l’accès cellulaire intégré aux passerelles Aruba de la série 9004 donne aux clients la possibilité d’utiliser la connexion en tant que liaison montante principale ou secondaire, ou en mode actif-actif à charge partagée avec d’autres liaisons à large bande. Ils peuvent en outre réserver la liaison montante cellulaire à certaines applications dans n’importe lequel de ces modes.