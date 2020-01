Kingston Technology annonce une version entreprise de son disque de démarrage NVMe SSD pour Data Center

janvier 2020 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, la filiale de mémoire flash de Kingston Technology Company, Inc., annonce la disponibilité d’un nouveau SSD à destination des Data Center : le DC1000B M.2 NVMe boot drive. Ce nouveau disque est idéal pour les serveurs disposant d’un ou deux emplacements M.2 NVMe dédiés au démarrage et préservant les baies de disque 2.5″ à chargement frontal pour le stockage de données supplémentaires. Le DC1000B est conçu dans un facteur de forme 2280 qui inclut une protection contre les pertes de puissance et est conçu avec une endurance de 0,5DWPD4 pour une durée de vie prolongée. Le DC1000B de Kingston offre des performances incroyables avec des vitesses allant jusqu’à 3,2 Go/s et 205K IOPS2 et est conçu pour les applications de démarrage, de mise en cache ainsi que de journalisation.

Le DC1000B est un SSD NVMe M.2 (2280) de haute performance utilisant la dernière interface PCIe Gen 3.0 x 4 avec 3D TLC NAND. Ce SSD offre aux Data Center une solution de disque de démarrage économique avec l’assurance d’acheter un SSD conçu pour une utilisation serveur. Avec une protection contre les pertes d’énergie (PLP), il est idéal pour les serveurs montés en rack à haut volume comme des disques de démarrage interne ainsi que pour les systèmes spécifiques où un SSD M.2 haute performance est nécessaire. Le DC1000B est conçue pour offrir une performance constante au niveau de l’entreprise et des fonctions de faible latence que l’on ne trouve généralement pas sur les SSD clients.

Le DC1000B est disponible dans des capacités de 240 Go et 480 Go1 et bénéficie d’une garantie limitée de cinq ans, d’un support technique gratuit et de la fiabilité légendaire de Kingston. Pour plus d’informations, visitez le site kingston.com.

Caractéristiques du Data Center 1000B Enterprise SSD

• Performance du M.2 (2280) NVMe : Des vitesses allant jusqu’à 3,2 Go/s et 205K IOPS.

• Server Boot Drive optimisé : Amélioré pour les charges de travail de démarrage ainsi que pour les applications de mise en cache et de journalisation.

• Protection contre les pertes de puissance (PLP) : Réduire la possibilité de perte et/ou de corruption de données lors d’une mise hors tension forcée.

• Maximiser les Drive Bays : Le déplacement interne des lecteurs de démarrage libère les baies de chargement avant pour un stockage de données supplémentaire.

• Form Factor : M.2, 22mm x 80mm (2280)

• Interface : PCIe NVMe Gen 3 x 4

• Capacitiés1 : 240GB, 480GB

• NAND : 3D TLC

• Lecteur auto cryptant (SED) : Encryption AES 256-bit

• Lecture/Ecriture séquentielle

o 240GB – 2,200MBs/290MBs

o 480GB – 3,200MBs/565MBs

• Lecture/Ecriture à l’état stable 4k 2 :

o 240GB – 111,000/12,000 IOPS

o 480GB – 205,000/20,000 IOPS

• Total des octets écrits (TBW)3 :

o 240GB – 248TBW

o 480GB – 475TBW

• Latence de lecture (Avg) : 161µs

• Latence d’écriture (Avg) : 75µs

• Protection contre les pertes de puissance (Power Caps) : oui

• Outils d’entreprises SMART : Suivi de la fiabilité, statistiques d’utilisation, durée de vie restante des SSD, niveau d’usure, température

• Autonomie :

o 240GB — (0.5 DWPD/5yrs)4

o 480GB — (0.5 DWPD/5yrs)4

• Consommation d’énergie :

o 240GB : Idle : 1.82W Average Read : 1.71W Average Write : 3.16W Max Read : 1.81W Max Write : 3.56W

o 480GB : Idle : 1.90W Average Read : 1.74W Average Write : 4.88W Max Read : 1.81W Max Write : 5.47W

• Température de stockage : -40°C 85°C

• Température de fonctionnement : 0°C 70°C

• Dimensions : 80mm x 22mm x 3.8mm

• Poids :

o 240GB – 8g

o 480GB – 9g

• Fonctionnement par vibration : 2.17G Peak (7–800Hz)

• Vibrations hors service : 20G Peak (10–2000Hz)

• MTBF : 2 million d’heures

• Garantie/assistance5 : Garantie limitée de 5 ans avec support technique gratuit

1 Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage de données. Ainsi, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour plus d’informations, consultez le guide Flash de Kingston à l’adresse kingston.com/flashguide. 2 Mesure prise une fois que la charge de travail a atteint un état stable mais incluant toutes les activités de fond requises pour le fonctionnement normal et la fiabilité des données. 3 Le nombre total d’octets écrits (TBW) est dérivé de la charge de travail du client JEDEC (JESD219A). 4 Drive Writes Per Day (DWPD) dérivé de la JEDEC Enterprise Workload (JESD219A). 5 Garantie limitée basée sur 5 ans ou SSD "Life Remaining" qui peut être trouvée en utilisant le Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager). Un produit neuf et non utilisé affichera une valeur d’indicateur d’usure de cent (100), tandis qu’un produit qui a atteint sa limite d’endurance des cycles d’effacement du programme affichera une valeur d’indicateur d’usure de un (1). Voir kingston.com/wa pour plus de détails.