Les modules EDGE™ et EDGE8® Tap de Corning reçoivent le Prix de l’Innovation en matière de solutions pour les data centers

décembre 2020 par Marc Jacob

Alors que des technologies telles que l’Internet des Objets (IoT), les communications Machine to Machine (M2M) et l’Intelligence Artificielle font de plus en plus partie intégrante des entreprises, le fonctionnement des infrastructures essentielles est plus important que jamais.

Les modules EDGE/EDGE8 TAP de Corning permettent une exploitation optique passive du réseau tout en réduisant les temps d’arrêt et les pertes de liaison, et en augmentant l’utilisation et la densité de l’espace de rack par rapport à d’autres options de surveillance optique, car ils peuvent être entièrement intégrés au câblage structuré. Ces solutions offrent de nombreux avantages, notamment une identification des problèmes de rendement et des goulots d’étranglement, une visualisation de l’utilisation réseau, ainsi que des systèmes de dépannage.

Les candidatures dans la catégorie "Innovation de l’année en matière de connectivité physique des data centers" comprenaient un éventail de technologies de pointe pour équiper les data centers. Les produits ont été évalués en fonction de leur potentiel d’innovation, de leurs particularités et des avantages qu’ils représentent pour les clients.

