Arrow Electronics étend sa collaboration avec Commvault en ajoutant des services Metallic à ArrowSphere

décembre 2021 par Marc Jacob

Commvault a développé Metallic ; une suite de solutions d’entreprise flexibles qui offrent une protection des données de pointe, avec la simplicité du mode SaaS. Metallic offre une sauvegarde et une restauration évolutives et abordables des données stockées dans le cloud ou dans des environnements sur site et hybrides, couvrant un ensemble complet de charges de travail. Cela inclut Microsoft 365 et Microsoft Dynamics 365, Salesforce, les machines virtuelles, les conteneurs, les bases de données et les données de fichiers et d’objets, ainsi que les ordinateurs portables et de bureau. En outre, Metallic aide les clients à assurer leur conformité avec les législations et règlementations sur la protection de la vie privée, comme le RGPD.

L’accord signé l’année dernière entre Commvault et Microsoft a conduit à l’intégration du go-to-market, de l’ingénierie et des ventes de Metallic DMaaS sur Azure, créant ainsi une solution de sécurité puissante avec la simplicité de la gestion SaaS. Metallic offre une conservation et une protection étendues des données Microsoft 365 - avec une récupération rapide en cas de suppression accidentelle, de corruption et de cyberattaques - ainsi qu’une couverture des trois clouds Microsoft - Microsoft 365, Dynamics 365 et Azure.

La plateforme ArrowSphere d’Arrow aide les partenaires de distribution à gérer, différencier et faire évoluer leur activité cloud. Sa place de marché comprend tous les principaux fournisseurs hyperscale, ainsi que des offres publiques et privées de IaaS, PaaS, SaaS, HaaS et de logiciels de cloud. La plateforme offre une gestion de bout en bout du cycle de vie du cloud avec des fonctionnalités telles que le provisionnement automatisé, l’intégration complète de la facturation, le reporting et l’analyse prédictive. ArrowSphere propose également une marketplace clé en main en marque blanche que les partenaires de distribution peuvent utiliser pour permettre aux clients finaux de gérer leurs propres transactions.