Cris Réseaux distribuera les produits N-able en France à partir de janvier 2022

décembre 2021 par Marc Jacob

N-able permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’aider les petites et moyennes entreprises à mener à bien leur transition numérique et à en tirer profit. La plateforme technologique d’une grande souplesse et les puissantes intégrations fournies par N-able donnent aux MSP la possibilité de superviser, gérer et protéger plus facilement les systèmes, données et réseaux de leurs clients finaux.

Ce nouveau partenariat étendra la portée de N-able à travers l’Europe tout en renforçant l’offre existante de Cris Réseaux, ce qui, fondamentalement, aidera les MSP et leurs clients à atteindre leurs ambitions de croissance commerciale.

Cris Réseaux distribuera les produits N-able à partir du 1er janvier 2022.