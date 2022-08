Aqua Security lance son nouveau programme partenaires mondial

août 2022 par Marc Jacob

Le nouveau programme se positionne comme un vecteur d’accompagnement, d’aide à la vente et de développement de compétences des partenaires et de leurs clients pour exploiter tout le potentiel de la plateforme de protection des applications cloud natives (CNAPP) d’Aqua. Dans la région EMEA, Aqua a doublé ses ressources Channel et lancé des programmes régionaux d’évaluations techniques pour garantir les certifications partenaires.

L’objectif d’Aqua est d’accompagner le réseau de distribution dans l’accélération des transformations numériques de leurs clients en prenant le nouveau virage des applications DevSecOps et cloud natives. Fort de plus de 250 partenaires technologiques, revendeurs et fournisseurs de services éprouvés, l’écosystème Aqua pourra capitaliser sur les avantages du programme pour renforcer sa croissance, sa rentabilité et ses performances de manière continue. La région EMEA représente 30% de l’ensemble des partenaires d’Aqua.

Aqua a travaillé conjointement avec des partenaires issus de business models différents pour élaborer une stratégie et des objectifs significatifs communs tout en proposant les ressources nécessaires à l’atteinte de ces derniers : gestionnaire de compte dédié, formations en avant-vente et services professionnels (PS), alignement commercial et technique, soutien au développement marketing, … En outre, le portail partenaires a été amélioré pour faciliter la mise à disposition des ressources en matière d’activation, de marketing et de contenu technique et garantir la meilleure expérience en ligne possible.

Offrir un avantage concurrentiel grâce à une offre complète de services Le principal facteur de différenciation d’Aqua est son engagement à fournir des services de support complets pour générer de nouvelles opportunités de revenus, significatives et récurrentes pour les partenaires, même lorsque les clients ont acheté via une place de marché cloud. En définissant des cas d’usage clairs et les services nécessaires pour accompagner le succès de ces scénarios, Aqua peut conseiller sur le meilleur accompagnement client tout au long du processus d’implémentation et d’utilisation de la plateforme CNAPP. Aujourd’hui, au sein d’un modèle 100% indirect, les partenaires les plus performants offrent à la fois des solutions et des services, bénéficiant d’un ratio multiple et intéressant par rapport à la plateforme.

Le programme remplace et améliore le programme partenaires Aqua, support de nombreux distributeurs leaders mondiaux et régionaux, tels que WALTLabs, WM Promus, CDW UK, Contino, AWS...

Au cours des six derniers mois, Aqua a doublé ses équipes Channel mondiales et développé les fonctions support transverses. En mettant l’accent sur la formation et la montée en compétence, l’équipe Customer Success d’Aqua travaille main dans la main avec les partenaires pour développer de nouvelles certifications à chaque étape du processus de vente.