SentinelOne s’associe à Armis pour assurer une veille optimale des actifs

août 2022 par Marc Jacob

SentinelOne annonce une nouvelle intégration avec Armis, la plateforme phare de veille unifiée des actifs. Cette collaboration permet de protéger les entreprises contre les menaces actuelles en leur offrant une visibilité unifiée et sans précédent sur les postes de travail, les infrastructures cloud, les appareils mobiles, les dispositifs IoT et OT, etc.

La visibilité est essentielle pour les équipes SecOps, mais du fait de la complexité croissante des réseaux, il est de plus en plus difficile de préserver cette visibilité et de réduire la surface d’attaque. Les environnements IoT et OT présentent des complexités inédites, limitant la visibilité et le contrôle des actifs, en particulier dans les secteurs de la santé, de l’industrie et des infrastructures critiques. Ces environnements rajoutent de nouveaux risques axés sur les ransomwares et malwares dans un contexte actuel marqué par des menaces en constante évolution.

« Les équipements non gérés offrent une surface d’attaque extrêmement attrayante pour des attaquants. Armis assure une veille des actifs doublée d’une visibilité à la fois sur les appareils gérés et non gérés, permettant ainsi aux clients de réduire immédiatement les surfaces d’attaque afin de protéger leurs entreprises des intrusions malveillantes », précise Ed Barry, VP Strategic Alliances d’Armis. « L’approche autonome privilégiée par SentinelOne en matière de prévention et de remédiation, associée à la visibilité très complète offerte par Armis, confèrent une dimension nouvelle à l’évaluation et la neutralisation des attaques. »

SentinelOne et Armis proposent conjointement trois solutions de pointe :

SentinelOne Singularity XDR app pour Armis – fournit davantage de contexte et d’informations pour accélérer la hiérarchisation et l’analyse des menaces auxquelles sont exposés les postes de travail gérés ou non, ainsi que les appareils IoT et OT.

Intégration d’Armis pour SentinelOne Singularity XDR – offre une visibilité unifiée sur les équipements avec, à la clé, une large couverture des postes de travail et des appareils IoT et OT. Elle intègre également les performances des équipements, les métadonnées des actifs et le parc applicatif dans des modèles de risques pour mieux hiérarchiser les priorités en termes de vulnérabilités et les corriger plus efficacement.

SentinelOne Singularity Ranger app pour Armis – procure une visibilité et un contrôle du réseau grâce à une gestion des métadonnées en temps réel assurée par Armis. Les entreprises sont ainsi en mesure d’isoler automatiquement les appareils suspects ou empêcher toute communication entre les postes de travail des utilisateurs et les appareils IoT et OT.