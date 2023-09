Appian AI Copilot est disponible

septembre 2023 par Marc Jacob

Appian annonce la mise à disposition immédiate de la dernière version de la plateforme Appian AI Process Platform, intégrant Appian AI Copilot, un assistant d’IA avancé qui augmente la productivité des développeurs. AI Copilot apporte une dimension pratique pour optimiser le développement grâce à la création d’interfaces d’IA générative et à d’autres fonctionnalités à venir. AI Copilot et les autres améliorations de cette version tirent parti de l’architecture d’IA adaptée à l’entreprise et de la stratégie d’IA privée d’Appian pour fournir plus rapidement de puissantes solutions d’automatisation des processus de bout en bout.

Dans sa version initiale, AI Copilot utilise l’IA générative pour convertir rapidement des documents PDF et d’autres formulaires structurés en interfaces numériques intuitives qui favorisent l’expérience des utilisateurs. AI Copilot prend en charge le travail fastidieux de numérisation des documents PDF en applications commerciales interactives, permettant ainsi aux développeurs d’utiliser des outils de conception low-code afin d’affiner et de perfectionner les applications. D’autres fonctionnalités prévues par AI Copilot permettront d’étendre ses capacités d’IA générative, créant ainsi des flux de travail utilisant le langage naturel et interrogeant l’architecture de la Data Fabric d’Appian pour des analyses en libre-service avec des rapports instantanés.

Les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de la plateforme Appian sont les suivantes :

• Une Data Fabric plus sécurisée et plus évolutive. La capacité d’évolution de la Data Fabric a doublé pour atteindre 4 millions de rames synchronisées par enregistrement, afin d’unifier les données d’une entreprise, dans le but d’alimenter et d’entraîner les services d’IA, avec des garde-fous intégrés qui protègent la sécurité et la confidentialité des données.

• Une expérience d’AI Skill Designer plus intuitive. La création de modèles d’IA personnalisés et privés a été facilitée, avec l’activation préalable des modèles de test avant leur déploiement. Il est désormais possible d’entraîner ses propres modèles pour la classification des documents et des e-mails, de les modifier facilement et de les ajouter à des flux de travail aussi facilement que n’importe quel autre élément de conception.

• Une RPA Appian plus unifiée. Désormais, les tâches robotiques peuvent être créées, gérées et déployées directement à partir d’Appian Designer en utilisant l’expérience familière et intuitive des objets de conception. Grâce à l’ajout de groupes et de mappages de rôles, les utilisateurs peuvent gérer efficacement l’accès et les autorisations pour les tâches robotiques, renforçant ainsi la sécurité et le contrôle.

Axiom Space, développeur de la prochaine génération de combinaisons spatiales, utilise la Data Fabric et l’automatisation des processus d’Appian pour prendre en charge sa combinaison spatiale en vue d’une future mission sur la Lune.

La dernière version d’Appian est disponible dès maintenant.