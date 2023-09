Zerto In-Cloud est disponible sur la marketplace AWS

septembre 2023 par Marc Jacob

Zerto, une entreprise Hewlett Packard Enterprise, étend sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) et annonce la disponibilité de Zerto in-Cloud sur la Marketplace AWS sous forme d’Amazon Machine Image (AMI) pour faciliter son acquisition et son déploiement à grande échelle par les clients du monde entier. En plus d’un déploiement rapide, elle permettra aux clients d’allouer une partie de leur achat à leurs engagements AWS et s’intégrera ainsi plus facilement dans les stratégies cloud des organisations.

Partenaire de longue date AWS sur les technologies de pointe en matière de protection continue des données (CDP), Zerto rejoint aujourd’hui le programme de co-vente Independent Software Vendor (ISV) Accelerate, destiné à l’écosystème de partenaires proposant des solutions logicielles intégrées ou exécutées sur AWS.

Zerto In-Cloud est une solution d’orchestration hautement évolutive de reprise après sinistre (DR) pour les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) qui offre en plus, une protection contre les cyberattaques. La solution Zerto va s’appuyer sur la flexibilité et la puissance d’AWS pour répondre aux besoins en matière de migration et de protection des machines virtuelles ou des conteneurs, on premise ou dans le cloud, et réduire ainsi considérablement les risques de perte de données et les temps d’arrêt. Zerto permet d’atteindre des objectifs de point de récupération (RPO) et de temps de récupération (RTO) parmi les plus bas et rapides du marché.

Par ailleurs, Zerto In-Cloud s’intègre à Amazon CloudWatch pour proposer du monitoring et de l’analyse automatisées et avancées. API-first, Zerto In-Cloud est conçue pour s’intégrer facilement aux solutions cloud de gestion et d’automatisation in situ et constitue une composante clé des stratégies globales des organisations.