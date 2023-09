NordVPN lance Sonar pour prévenir les attaques de phishing

septembre 2023 par Marc Jacob

Développé par l’équipe d’ingénieurs et de développeurs de NordVPN, Sonar avertira les utilisateurs de la probabilité que l’email qu’ils ont reçu soit une tentative d’escroquerie par phishing. Il indiquera également quels aspects de l’email ont impacté les résultats de l’évaluation et expliquera quels sont les signes à surveiller. Dès aujourd’hui, Sonar est disponible pour les utilisateurs de Gmail sur Google Chrome et d’autres plateformes suivront.

Les passionnés de technologie qui se sont déjà inscrits sur la plateforme NordLabs recevront l’autorisation d’installer et de tester l’extension de navigateur Sonar. Les utilisateurs non inscrits peuvent toujours s’inscrire sur la liste d’attente pour accéder à Sonar et aux projets expérimentaux à venir.

La semaine dernière, NordVPN a lancé NordLabs - une plateforme visant à explorer les technologies émergentes, telles que l’IA, et à créer de nouveaux outils et services pour assurer la sécurité et la confidentialité des internautes. La plateforme permet un accès exclusif aux projets innovants développés par NordVPN avant qu’ils ne soient accessibles à tous.

NordVPN prévoit également de lancer un autre projet sur la plateforme NordLabs en septembre. Un outil basé sur l’IA appelé Pixray qui permettra de distinguer les images générées par l’IA de celles créées par des moyens traditionnels.