Appel à manifestation d’intérêt –Prestataires de service en cybersécurité, participez à France Relance !

mai 2021 par Marc Jacob

L’ANSSI déploie notamment des Parcours de cybersécurité au prèsdebénéficiaires volontaires. Ces parcours permettent d’établir un diagnostic cyber et une feuille de route des actions de sécurisation à réaliser. Aujourd’hui, l’ANSSI lance un appel à manifestation d’intérêt pour recenser les prestataires de service en cybersécurité qui souhaitent contribuer à la mise en œuvre des Parcours de cybersécurité.« France Relance est une belle opportunité pour les prestataires de service en cybersécurité. Leur rôle est déterminant pour assurer la protection durable de l’État, des collectivités territoriales, des établissements de santé et des organismes au service des citoyens » explique Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI.

QU’EST-CE QU’UN PRESTATAIRE TERRAIN ?

Les Parcours de cybersécurité proposent un pré-diagnostic et un accompagnement, de la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la mise en œuvre. Ils sont adaptés aux enjeux et besoins de sécurité de chaque organisation et possèdent plusieurs niveaux : Fondation, Intermédiaire, Avancé et Renforcé.Ces actions de sécurisation sont mises en œuvre par des prestataires de service en cybersécurité appelés « prestataires terrain ». Ils sont choisis par les bénéficiaires pour travailler à leur profit.La contractualisation s’effectue directement entre le bénéficiaire et le prestataire identifié.

POURQUOI S’INSCRIRE ?

S’inscrire permettra aux prestataires de service en cybersécuritéde1 : se faire connaître auprès des bénéficiaires des Parcours de cybersécuritérecevoir les informations de la part de l’ANSSI sur le dispositif et sa mise en œuvreêtre invité aux webinaires d’information sur le rôle des prestataires terrain organisé par l’ANSSI

COMMENT S’INSCRIRE ?

L’ANSSI appelle les prestataires de service en cybersécurité à s’inscrire dès maintenant sur la plateforme Démarches simplifiées pour intégrer la liste des prestataires identifiés en quelques clics.

La plateforme d’inscription ouvre à compter du 21mai 2021 et le restera pendant toute la durée du plan France Relance.