Thésée DataCenter signe un accord de service à valeur ajoutée avec Hewlett Packard Enterprise

mai 2021 par Marc Jacob

L’hébergeur de droit et de capitaux exclusivement français Thésée DataCenter a débuté ainsi l’exploitation d’un nouveau Datacenter proche de Saint-Quentin en Yvelines en hébergeant les infrastructures d’un grand compte industriel français du secteur automobile, et va commercialiser cette offre à ses autres clients, avec une pertinence forte pour les acteurs de l’Industrie 4.0 et les ESN de toutes tailles. (Surface ? Puissance ?)

Ce partenariat fait aussi entrer Thésée DataCenter dans une toute nouvelle dimension.

Techniquement tout d’abord, en offrant la possibilité à ses clients d’une offre « dual site » de qualité, indispensable pour un service de haute qualité en matière de Plan de Reprise ou de Plan de Continuation d’Activité, y compris en mode actif-actif (PRA / PCA).

Commercialement, Thésée fait ainsi la preuve de l’adhésion d’entreprises françaises à son modèle et à son positionnement. La combinaison de l’excellence technologique, de la compétitivité économique, de l’exigence en matière environnementale, et enfin d’une absolue souveraineté numérique signale aux plus grosses entreprises françaises que leurs données les plus sensibles et les plus critiques ont trouvé leur hébergeur de référence.