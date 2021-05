Wasabi obtient 25 M$ de financement supplémentaire portant sa levée de fonds en Série C à 137 M$

mai 2021 par Marc Jacob

Wasabi annonce un financement de 25 millions de dollars qui complète le financement en série C réalisé en avril dernier. Cette opération porte le total des fonds levés à 137 millions de dollars. L’opération a été menée par Prosperity7 Ventures, le fonds d’Aramco Ventures, et Western Digital Capital, la branche d’investissement du fabricant de dispositifs de stockage Western Digital.

Ce dernier tour de table intervient alors que Wasabi absorbe une croissance 3 fois supérieure à l’exercice précédent avec 23 000 clients dans le monde entier, plus de 5 000 partenaires distributeurs et 350 partenaires technologiques. Ce financement sera utilisé pour accélérer le déploiement des datacenters de Wasabi à travers le monde, pour développer ses canaux de distribution et son réseau de partenaires de la société, tout en continuant de renforcer ses équipes pour soutenir sa croissance.

L’offre de Wasabi permet aux entreprises de réduire leurs coûts de stockage de données de 75 % ou plus. Les marchés à forte intensité de données, telles que l’énergie et la recherche utilisent massivement l’IA pour extraire de la valeur de leurs données. Mais le coût du stockage de grandes quantités peut rendre certaines de ces applications difficiles à justifier. La réduction des coût change la donne et encourage le développement d’applications d’IA riches en données.

« IDC prévoit que le marché du cloud public IaaS connaîtra une croissance annuelle de plus de 30 % en 2021. Les entreprises s’orientent vers un fonctionnement post-pandémie tout en donnant la priorité aux objectifs stratégiques autour de la transformation numérique et la modernisation de l’informatique. Cette croissance est omniprésente dans toutes les zones géographiques, y compris dans la région EMEA, où nous prévoyons que le marché se développera à un taux de croissance annuel moyen de 28 % au cours des quatre prochaines années. »

Andrew Smith, Research Manager, Cloud Infrastructure Services • IDC