Analyse annuelle : La France se classe au 5e rang mondial des victimes de violations de données

décembre 2021 par Vytautas Kaziukonis, CEO de Surfshark

La France arrive en cinquième position dans le monde, avec un total de 24,63 millions d’utilisateurs français concernés. Notre étude a également révélé que :

• La France a affiché une augmentation de 41,9% de comptes atteints par rapport à 2020, sautant de 17,36M à 24,63M.

• Les cinq premiers pays avec le plus grand nombre de violations de données ( États-Unis, Iran, Inde, Russie, France ) représentent plus de la moitié de toutes les fuites de 2021.

• Au cours des 11 premiers mois de 2021, 952,8M de comptes ont été piratés, ce qui signifie qu’une personne sur 5 dans le monde a été atteinte.

• En revanche, 921,8 millions de violations ont eu lieu en 2020 au cours de la même période, ce qui représente une croissance de 3,4 % et 31 millions d’utilisateurs compromis de plus dans le monde.

• Le Moyen-Orient s’est particulièrement distingué parmi les pays qui ont connu la plus forte croissance annuelle en termes de violations - l’Iran, le Soudan, les Émirats arabes unis et l’Irak ont tous enregistré des pics extrêmes.

Commentaire de Vytautas Kaziukonis, CEO de Surfshark :

« La croissance du nombre d’utilisateurs victimes de violations est inquiétante, compte tenu des dommages financiers et de réputation qui peuvent être causés lorsque les données privées d’une personne sont volées ou divulguées. Les criminels peuvent les utiliser dans le cadre de divers stratagèmes illégaux, tels que les courriels de phishing, les faux appels bancaires et même l’usurpation d’identité, explique Vytautas Kaziukonis, PDG de Surfshark. Malheureusement, cette tendance n’est pas prête de s’inverser. Tous les internautes devraient s’informer sur la confidentialité en ligne et prendre des mesures pour se protéger. »