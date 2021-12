Guy-Michel Pambi rejoint le cabinet de Conseil du Groupe Devoteam

décembre 2021 par Marc Jacob

Guy-Michel Pami possède une longue et riche expérience, construite en France et à l’international chez des acteurs de premier plan de la Tech et du Conseil.

Il débute sa carrière dans les années 90 comme ingénieur R&D chez ErgoSum, éditeur français de logiciels de gestion documentaire, puis rejoint Microsoft où il passe en tout dix-sept ans, d’abord dans des rôles d’expertise et de support technique, puis dans l’entité Consulting.

Son parcours au sein de la firme de Redmond débuté à Paris, le conduira à exercer à Hong Kong puis à Singapour. De retour en France en 2009, il intègre une première fois le monde des cabinets de conseil et passe quatre ans au sein de CGI Business Consulting comme Partner en CIO Advisory.

En 2013, il repart en expatriation pour rejoindre Finastra, éditeur de solutions bancaires, comme Head of Professional Services pour le Moyen-Orient et l’Afrique, basé à Dubaï.

Il rejoint ensuite Kuala Lumpur, d’abord chez FIS, autre éditeur de solutions bancaires, puis chez Amazon Web Services, où il lance et développe l’activité Professional Services sur le marché malaisien.

En 2019 il revient en France pour rejoindre Capgemini Invent comme Vice-Président en charge de l’offre Cloud Strategy, poste qu’il occupait avant de rejoindre Devoteam.

Au sein de Devoteam Management Consulting, Guy-Michel prend la responsabilité de l’offre NextGen IT, qui regroupe l’expertise du cabinet sur les sujets IT Strategy, Cloud, Performance du SI, Modèles Opérationnels et Sustainable IT.