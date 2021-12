Mise en œuvre prochaine d’une offre volontaire de rachat suivie d’une radiation d’Euronext Access des actions Cecurity.com et maintien de la suppression du cours

décembre 2021 par Marc Jacob

Faisant suite à l’acquisition de plus de 90% du capital du groupe franco-belge Cecurity.com par Groupe ISAGRI (cf. communiqué en date du 5 octobre 2021), Groupe ISAGRI annonce qu’il lancera au cours du 1er trimestre 2022 une offre volontaire de rachat des actions Cecurity.com suivie d’une radiation des actions Cecurity.com du marché Euronext Access.

Le prix par action correspondra à la valeur de l’action Cecurity.com résultant de l’opération précitée d’acquisition de Cecurity.com par Groupe ISAGRI (à savoir la somme (i) du prix payé à l’acquisition et (ii) du complément de prix en cours de détermination).

Dans ces conditions et dans l’attente du lancement de l’offre volontaire de rachat suivie d’une radiation du marché Euronext Access, la suspension de la cotation des actions Cecurity.com sur Euronext Access est maintenue.

Fondée en 2001, le groupe Cecurity.com est un éditeur historique de logiciels et de solutions en mode SaaS (Software as a Service), traitant de façon sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en assurant leur conformité grâce à leur archivage probant. Acteur majeur de la dématérialisation et de l’archivage électronique, Cecurity.com est un des éditeurs leaders des solutions de coffres-forts numériques en France.

Il sert plus de 200 clients : banques, grandes entreprises, opérateurs, professions réglementées.

Grâce à son expertise en conformité, Cecurity.com est reconnue Tiers de confiance. Ses logiciels et services bénéficient de certifications et labels de très haut niveau :

Certification NF 461 Tiers-archiveur d’AFNOR Certification ;

Agrément du Service Interministériel des Archives de France pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires sur support numérique ;

Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d’AFNOR Certification ;

Certification de sécurité de 1er niveau (CSPN) de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ;

Label Coffre-fort Electronique de la Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FnTC) ;

Label France Cyber Security.