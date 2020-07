Synology® lance le DS220+

juillet 2020 par Marc Jacob

Synology Inc. annonce aujourd’hui la disponibilité de son système de stockage DS220+, un point de départ idéal pour de nombreuses entreprises à domicile ou de petite taille pour commencer à consolider et sécuriser leurs données.

Le DS220+ en quelques chiffres

· 97 % plus rapide en réactivité de site internet*

· 17 % plus rapide pour les tâches de calcul*

· Jusqu’à 32 To de capacité brute

· Deux ports E 1 Go

Disponibilité

Le DS220+ est disponible aujourd’hui auprès des revendeurs et partenaires de Synology en Europe, et vient étoffer notre gamme de série 20.

Prix conseillé : 345€

*Les données de performance sont basées sur le pourcentage d’amélioration moyen du DS220+ par rapport à son prédécesseur au cours de tests menés dans les laboratoires de Synology. Amélioration de la réactivité mesurée par l’efficacité de la réponse PHP Web et amélioration des performances de calcul mesurée à l’aide de l’indexation de fichiers dans Synology Drive et de l’indexation de photos dans Synology Moments. Les gains réels de performance peuvent varier en fonction de l’environnement, du type d’utilisation et de la configuration.