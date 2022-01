Amadeus choisit ServiceNow pour accélérer la migration de ses opérations vers le cloud public

janvier 2022 par Marc Jacob

ServiceNow est choisi par Amadeus, fournisseur mondial de solutions technologiques pour la gestion de la distribution et la vente de services de voyages, afin d’accélérer et sécuriser la migration de ses opérations vers le cloud public. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan de transformation entrepris par Amadeus qui s’appuiera sur la Now Platform pour permettre à ses équipes de rapidement innover et proposer de nouvelles façons de travailler pour répondre à l’évolution permanente du secteur du voyage.

Depuis plus de 30 ans, Amadeus s’appuie sur ses propres outils et son propre Data Center pour élaborer et fournir les solutions destinées à accompagner les compagnies aériennes, aéroports, hôtels, compagnies ferroviaires, moteurs de recherche, agences de voyage, tour-opérateurs et autres acteurs du tourisme dans la gestion de leurs activités et l’amélioration de l’expérience de voyage, dans le monde entier.

Fidèle à sa mission historique de transformer le secteur du voyage et de créer des expériences uniques en s’appuyant sur la technologie, la migration de ses opérations d’Amadeus sur le cloud représente une transformation majeure pour sa stratégie commerciale, et nécessite de s’allier à un partenaire d’innovation de premier plan. Avec ServiceNow et les bénéfices du cloud, Amadeus pourra innover à grand échelle ses activités qui connectent aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’individus par an avec des prestataires de voyages dans plus de 190 pays, en anticipant les tendances et les comportements des clients.

« Notre objectif de connecter et transforme le secteur du voyage repose en grande partie sur la résilience de nos infrastructures. Notre collaboration avec ServiceNow nous permettra en premier lieu d’améliorer l’expérience utilisateur et d’autre part l’excellence opérationnelle, la résilience et l’efficacité de nos services. De plus, en se dotant des solutions ServiceNow, les équipes Amadeus auront la possibilité d’optimiser les opérations du service client. » Sylvain Roy, Senior Vice President Technology, Platforms Engineering chez Amadeus.

Pour sécuriser la conduite de ce projet, Amadeus a choisi de s’appuyer sur les solutions IT Service Management (ITSM), IT Operations Management (ITOM) et Customer Service Management (CSM) de ServiceNow :

• Maîtrise des nouveaux processus et développement d’une vision holistique en temps réel sur les performances des systèmes d’information. Grâce à la Now Platform, ces informations stratégiques peuvent être partagées par l’ensemble de l’organisation, des équipes de développement aux équipes support. Les collaborateurs d’Amadeus bénéficient d’un contrôle global des applications cloud-native et des microservices, optimisant ainsi la collaboration.

• Permettre aux équipes DevOps de développer en totale autonomie des innovations technologiques grâce à des solutions d’automatisation de bout en bout, dont des paramètres de remédiation automatiques.

• Plus d’autonomie quant à l’ajustement de la consommation du cloud, à la hausse ou à la baisse, ce qui permet de rendre les coûts d’infrastructures variables en fonction des besoins du marché, notamment pour les réservations de voyages.

• Adoption de nouvelles disciplines telles que le ChatOps, Site Reliability Engineering ou encore le Site Reliability Operations, par la migration vers un système Infrastructure-As-Code compatible avec ServiceNow.

« En tant que leader dans le secteur des technologies du voyage, Amadeus démontre une nouvelle fois sa capacité à innover et à s’adapter, avec toujours un temps d’avance. ServiceNow simplifie le monde du travail et soutient l’accélération des projets de transformation digitale d’Amadeus. La Now Platform permettra à Amadeus d’atteindre ses objectifs pour fournir le meilleur service client digital tout en multipliant les innovations pour transformer le secteur du voyage. »

Yannis Daubin, Area Vice President & General Manager de ServiceNow en France.