Vialink simplifie la gestion de ses datacenters avec Nutanix

janvier 2022 par Marc Jacob

Nutanix annonce que Vialink, RegTech de référence dans le domaine de la digitalisation des processus métiers réglementaires, a choisi ses solutions d’hyperconvergence pour renouveler, simplifier l’administration et la montée en charge de son infrastructure IT.

Installée en septembre 2019, la plateforme logicielle Nutanix s’appuyant sur deux clusters de 4 nœuds en full flash répartis sur deux sites, est passée en production fin décembre de la même année. La migration des 300 VM de la société a été réalisée avec l’outil Move qui a permis de tout gérer automatiquement, à l’exception de quelques VM « exotiques ». Ce choix de plateforme logicielle a permis à Vialink de passer sur un mode actif/actif pour faciliter la montée en charge de l’infrastructure. En outre, Nutanix a clairement simplifié la gestion globale de l’infrastructure qui est maintenant assurée par trois personnes via la console logicielle unique de Nutanix.

Deux motifs principaux ont motivé Vialink à choisir Nutanix. Premièrement, afin de faciliter la montée en charge de l’infrastructure, la société souhaitait passer ses deux sites en mode actif/actif puis, l’hyperviseur embarqué dans la plateforme simplifiant la gestion sans investissements supplémentaires, a pesé aussi dans la balance.

« Nutanix a considérablement allégé notre charge de travail. Une fois qu’on a goûté à Nutanix, on a du mal à s’en passer. J’ai parfois même l’impression que c’est magique. D’autant que le support est excellent : réactif, performant et toujours agréable. Et, contrairement à d’autres fournisseurs qu’on ne voit plus une fois qu’ils ont vendu leur solution, Nutanix est toujours présent à nos côtés, » déclare Emmanuel Helfenstein, responsable systèmes et réseaux de Vialink. « Nous ne sommes que trois pour gérer l’infrastructure. Nous manquons de temps pour tout faire. Une console unifiée pour administrer l’ensemble de notre écosystème, donc simplifier notre travail, a tout de suite attiré notre attention ».

Avant le choix de Nutanix, l’infrastructure IT de Vialink incluant les serveurs, le stockage et la couche de virtualisation était devenue obsolète. Vialink souhaite désormais explorer tout le potentiel des différentes solutions proposées et pense au remplacement de son orchestrateur Kubernetes par Karbon. La société envisage aussi d’utiliser le module ERA pour simplifier la gestion de ses bases de données.

« Aujourd’hui, Nutanix est devenu synonyme de sérénité pour nous et nous avons bien l’intention de continuer à capitaliser sur son offre et son incroyable support pour optimiser les services rendus à nos clients », conclut Emmanuel Helfenstein.

Filiale à 100% de la Bred, elle fait également partie du groupe BPCE. La société propose une offre SaaS, articulée autour de deux grands métiers : la conformité réglementaire et la gestion d’identité dans le cadre notamment de parcours digitaux d’entrée en relation (KYC) et la signature électronique (SIGN). Avec un chiffre d’affaires de plus de 7 millions d’euros en 2020, elle compte quelque 200 clients, principalement dans le domaine de la banque, mais aussi dans les secteurs du BTP et de l’immobilier qu’elle adresse avec des offres sur mesure. Performantes, ses solutions ont été couronnées par de nombreux prix et certifications européennes, dont l’eIDAS.