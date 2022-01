SPIE retenue par Kinaxia pour la transformation de son infrastructure serveurs

janvier 2022 par Marc Jacob

SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE, spécialiste européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a signé un contrat avec Kinaxia, société française spécialisée dans les solutions à destination des professionnels de l’immobilier et membre du Groupe Septéo, pour la refonte de son infrastructure serveurs.

Kinaxia connait une forte croissante et doit, pour faire face à ses nouveaux besoins, faire évoluer son infrastructure et augmenter ses capacités de stockage. Sa précédente infrastructure reposait sur une technologie OpenStack [1] qui n’était plus adaptée aux usages, ni conforme aux nouveaux standards de sécurité.

Une infrastructure performante et évolutive

La solution proposée par SPIE ICS repose sur une nouvelle infrastructure hyperconvergée qui est évolutive (« scalable ») et compatible avec différents systèmes d’exploitation. Cette infrastructure s’appuie sur une solution de virtualisation VMware qui a permis de réduire le nombre de serveurs physiques. La solution prévoit la réutilisation de plusieurs composants de l’ancienne infrastructure afin de préserver l’investissement initial de l’entreprise.

La sécurité a été renforcée par la mise en place d’un PRA (plan de reprise de l’activité). « Les machines ont été dimensionnées de sorte que si l’un des deux bâtiments de Kinaxia est confronté à une coupure Internet ou d’électricité, l’autre puisse prendre en charge l’ensemble des besoins essentiels (serveurs de comptes, de fichiers, de noms, de badges) », précise Michaël Levy, ingénieur d’affaires leader chez SPIE ICS.

Une mise en œuvre sur-mesure pour Kinaxia

SPIE ICS a conseillé l’entreprise depuis la conception de la nouvelle infrastructure jusqu’à sa mise en production. L’installation a été réalisée par les équipes techniques de SPIE ICS qui sont intervenues en l’espace de deux mois et sans arrêt de production.

Une attention particulière a été portée sur le transfert de compétences, permettant aux équipes de Kinaxia de gagner en autonomie dans l’utilisation de leur infrastructure.

Simon Jaugey, directeur technique de Kinaxia, précise : « l’essentiel de nos commandes clients est produit via des outils développés en interne. Nos besoins en matière de performance et de fiabilité sont très spécifiques et les équipes métiers s’appuient sur notre infrastructure pour fournir le service attendu. C’est pourquoi nous étions particulièrement attentifs à la robustesse et à la « scalabilité » de cette solution. »

Les compétences de SPIE ICS en matière d’hyperconvergence, un marché en plein essor qui consiste à simplifier l’administration du datacenter en combinant les composants de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation au sein d’un système unique, ont été récemment renforcées avec l’acquisition de la société Infidis, annoncée en juillet 2021.

[1] OpenStack est un ensemble de logiciels open source permettant de déployer des infrastructures de cloud computing