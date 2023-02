Alter Way signe un partenariat avec OVHcloud

février 2023 par Marc Jacob

Pour répondre aux enjeux de ses clients disposant de données “sensibles” et soucieux d’une démarche responsable, Alter Way s’est rapproché de OVHcloud afin de leur proposer une offre de cloud alliant des garanties de

Ce partenariat permet aux entreprises et institutions françaises de bénéficier d’un accompagnement à 360° dans l’hébergement de leurs applications et données sensibles et critiques en France.

Disposant du statut Advanced Partner d’OVHcloud, Alter Way propose une offre de référence pour le cloud public :

– Conception et déploiement d’architectures Open Source sur le cloud public

– Hébergement web souverain haute disponibilité, scalable, sécurisé

– Infogérance 24/7/365 via nos équipes Alter Way Cloud management certifiées ISO 27001 & HDS

– Expertise DevOps et chaînes d’intégration

Cette alliance repose ainsi sur la volonté de déployer une offre innovante, performante et responsable allant de la création d’infrastructures vertueuses, en passant par leur infogérance tout en garantissant le traitement des données en France.

La protection et la sécurisation des données stratégiques et d’informations sensibles est donc un point essentiel de la collaboration entre Alter Way et OVHcloud.

D’autre part, les deux entreprises poursuivent leur chemin vers la réduction de l’impact environnemental du cloud, en offrant des plateformes et des services durables de bout en bout. Les deux entreprises sont signataires de Planet Tech’Care.