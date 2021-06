Alexandre Paygnard intègre BSO en tant que Senior Business Development Manager pour la France

juin 2021 par Marc Jacob

Il aura en charge l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de migration vers le cloud, d’optimisation de leur réseau WAN et de leur infrastructure IT.

Ses 25 ans d’expérience dans la vente de solutions complexes et son expertise technique seront sans aucun doute un atout au service de la croissance de BSO. Alexandre a commencé sa carrière au sein d’Imakys (anciennement Ericsson) puis il a rejoint Waycom où il a développé et géré les comptes clés pendant près de 9 ans.

A. Paygnard est basé à Nanterre dans les bureaux de BSO France. BSO a vu ses effectifs progresser de 20% sur les 12 derniers mois et enregistre une croissance de 40 % de son chiffre d’affaires, à la faveur de l’accélération de la transformation digitale et de l’augmentation des besoins en bande passante des entreprises. La société a par ailleurs récemment dévoilé sa nouvelle identité visuelle et lancé sa nouvelle stratégie de marque en vue de clarifier son offre, répondre aux nouveaux besoins du marché et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs infrastructures critiques